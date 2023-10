Paula Echevarría recupera la forma en la que llevábamos el pañuelo hace una década

Parece que por fin las temperaturas van a descender poco a poco dejando atrás un largo verano, razón por la que Paula Echevarría ya ha estrenado varias piezas otoñales que formarán parte de su colección de básicos que seguirá llevando los próximos meses. Pero, ¿qué tiene de especial su último look? Entre todas las tendencias que hemos visto subidas a las pasarelas y que amantes de la moda como ella han puesto a prueba, parece que en esta ocasión ha hecho un guiño al pasado porque...

Porque su elección no resulta ninguna novedad, más bien se trata del clásico uniforme que lucían las expertas hace más de una década. ¿Estamos ante el regreso de la moda de 2010? Todo podría ser, así lo asegura la última publicación de la actriz que ya acumula más de 18.000 mil likes en cuestión de horas. Ella es de las primeras mujeres españolas que no tienen miedo a arriesgar y se sumergen en las últimas propuestas que triunfan en el street style, por eso nos sorprende que se haya enfundado en este look de sello francés que podemos copiar para estos días de puente. ¿Quieres saber quién la firma? ¡Sigue leyendo!

La reconocida marca IKKS se ha colado en el vestidor de la actriz de Velvet, que la ha vestido de la cabeza a los pies con prendas clave que podrás reciclar una y otra vez sin aburrirte. Desde la maravillosa chaqueta de rayas diplomáticas (255 euros), la camiseta blanca de manga larga con mensaje Love, Rock & Soul (85 euros) a un par de vaqueros skinny con el buscadísimo efecto sculpt up en un gris desgastado que llama especialmente nuestra atención (145 euros).

En cuanto a complementos, la asturiana ha optado por cinco piezas que han marcado totalmente la diferencia. Por un lado el bolso conocido como The 1 (315 euros) es tipo bandolera con cadena metálica y se trata de la última novedad de IKKS que presentaron en París. Promete ser todo un best seller gracias a su silueta roquera que combina genial con los looks de esta época como ha demostrado Paula, y los botines de cuero negro, caña baja, puntera metálica y estética cowboy (265 euros). Y el detalle que nos ha hecho viajar en el tiempo ha sido su pañuelo estampado leopardo de cachemira (75 euros), no el diseño como tal, sino la forma en la que se lo ha colocado, ¡en pico! Así solía llevarse a principios de siglo, no había otoño e invierno que las prescriptoras no lo añadiesen a su atuendo, ¿qué nos está queriendo decir con este gesto? ¿Habrá sido pura coincidencia?