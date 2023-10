Tamara Falcó apuesta por la tendencia cañera de Zara en Roma: camisa 'crop' y pantalones cargo

Considerada una de las mujeres más elegantes del país, no hay día que lo que vista Tamara Falcó no se convierta en objeto de inspiración. Propuestas de invitadas, su carísimo vestido de novia de Alta Costura y conjuntos casuales con zapatillas... Infinidad de opciones que demuestra su verdadera pasión por la moda, pero lo que para nada esperábamos es que esta temporada otoñal la iniciaría de escapada familiar a Roma estrenando no una, si no dos de las tendencias más cañeras que ha popularizado Zara.

Junto a su marido Iñigo Onieva, su cuñada Alejandra y suegra, entre otros, ha descubierto los rincones más especiales de la ciudad eterna con una maleta de viaje que jamás habríamos imaginado que llevaría. Rompiendo con los looks clásicos y sencillos por los que suele apostar, en esta ocasión nos ha sorprendido combinando la camisa de finas rayas azules en formato crop con la que presume de cintura. Se trata de una de las piezas más buscadas entre las veinteañeras, quienes han hecho de ella todo un éxito de ventas que encontramos disponible en las tiendas españolas.

La marquesa de Griñón lo ha combinado con unos pantalones largos cargo en color gris y con grandes bolsillos que nunca antes había llevado. Una elección de lo más inesperada que ha completado con una gorra clarita de su marca, TFP en colaboración con Pedro del Hierro, y bolso de piel cilíndrico. Tanto le ha gustado esta estética cañera que ahora triunfa en las redes sociales, que ha repetido la misma fórmula de estilo para pasear un día más por las calles empedradas de la capital italiana enfundada en prendas de nuestra firma española de cabecera.

Como mencionábamos al comienzo, Zara ha vuelto a colarse en su vestidor con diseños que a priori pensábamos que no encajaban con su forma de vestir, pero en este viaje familiar ha demostrado que es capaz de adaptarse incluso a las fiebres FASHION más complicadas de defender. Lo ha hecho con una preciosa camisa crop de popelín con puños blancos en contraste (25,95 euros, a juego con el pantalón más viral de la nueva colección. Nos referimos a aquel que juega con la superposición de dos) tejidos, conocido como el diseño bóxer combinado, de tiro alto, elástico y tejido fluido (29,95 euros) que queda genial con zapatillas de deporte. ¿Seguirás los pasos de Tamara este otoño?