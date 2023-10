Vestir bien es fácil con este truco que Sassa de Osma ha puesto en práctica

Muchas mujeres buscan la comodidad a la hora de vestirse. Pero esa comodidad no solo se refiere a la elección de prendas fáciles de llevar, también a diseños que no impliquen invertir demasiadas horas delante del armario para decidir la mejor forma de combinarlos. Por eso no nos sorprende que los total looks se hayan convertido en un imprescindible para las más estilosas. ¿Una de las últimas en recurrir a ellos? Sassa de Osma.

Si todavía no tienes claro que es un total look te lo explicamos. Con este término inglés hacemos referencia a aquellos conjuntos compuestos por una falda o un pantalón y una parte de arriba que tiene, exactamente, el mismo estampado. De ese modo si se apuesta por una blusa y una falda, la sensación es que quien lo luce lleva un vestido, y en caso de tratarse de un pantalón y una camisa, parecería un mono. La ventaja de este tipo de diseños, además de conseguir ir bien vestida en cuestión de segundos, es que permiten combinar las prendas por separado y darles una nueva vida.

Para sumarse a esta tendencia, la princesa de Hannover ha elegido un look de lo más especial de una de sus firmas de cabecera, Philippa1970, con la que la hemos visto en varias ocasiones. En su caso ha optado por el pantalón Pájaros (195 euros), un diseño capri confeccionado en crepé con un llamativo y romántico estampado de flores y pájaros multicolores sobre fondo beis. El diseño, ajustado en la zona de los muslos, se abre suavemente para terminar en un bajo ligeramente acampanado que lo hace ideal para llevar con sandalias, pero también con mocasines o bailarinas. Ella lo ha lucido con unos slippers de la firma francesa Chatelles. Para la parte superior se ha decantado por la camisa Pájaros (190 euros), confeccionada en satén, que cuenta con una silueta fluida y un favorecedor cuello camisero.

Sassa de Osma ha culminado el look añadiendo un bolso de Moi&Sass, la firma de complementos que fundó en 2018 junto a su socia, Moira Laporta. En concreto se trata del modelo Bubble Bag (295 euros), un modelo versátil y cómodo de llevar, fabricado en piel de becerro, con asas hechas a mano y presillas de cuero.

