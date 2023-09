Los primeros looks de Sassa de Osma embarazada no siguen la estética que ha popularizado Rihanna

Hace unos días ¡HOLA! confirmaba a sus lectores que Sassa de Osma y el príncipe Christian de Hannover esperan la llegada de su tercer hijo para principios del próximo año. Una preciosa noticia con la que volveremos a ver en unos meses un pequeño y sustancial cambio en el armario de la peruana. ¿Se sumará al llamativo y sensual estilo premamá que ha popularizado Rihanna? Por lo pronto, sigue siendo fiel a sí misma mezclando prendas de fondo de armario con otras más especiales, así lo ha demostrado esta semana.

Aunque mantiene su vida privada lejos de los paparazzi, suele compartir algunas píldoras en las redes sociales que acumulan miles y miles de likes. Como por ejemplo este precioso posado en el que podemos apreciar una pequeña curvatura en su silueta que no ha pasado para nada desapercibida ante nuestros ojos, ¿es la primera imagen que ha compartido embarazada? Enfundada en un gustoso jersey de punto crudo, destacan los pantalones denim de tiro muy alto y el bajo ligeramente acampanado con los que podría estar afirmando esta buena nueva a sus seguidores. Pero no ha sido el único look que ha lucido.

La princesa de Hannover se ha dejado ver por las calles de Madrid para acudir a la apertura de la tienda de una de sus grandes amigas, la diseñadora María de la Orden, quien la ha vestido en incontables ocasiones (junto a ella son dos de los referentes más elegantes e inspiradores de la década). Para esta cita ha optado por el uniforme que nunca pasa de moda: una camisa especial con detalles florales bordados y mangas abullonadas XL de la nueva colección de la mencionada marca española, a conjunto de unos pantalones negros básicos de pernera recta que seguramente tienes en el vestidor.

Como buena experta en tendencias, lo ha completado con el complemento estrella de la temporada, unas bailarinas. Las suyas tienen puntera cuadrada, el broche joya y tacón sensato que están causando furor entre las que quieren vestir diferentes. ¿Tú cómo lo habrías combinado?