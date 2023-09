María Pedraza versiona el 'vestido de la venganza' de Diana de Gales en Venecia y genera debate con su look

Los canales del Lido de Venecia están siendo testigos, un año más, del impresionante despliegue de glamour que se instala sobre la escalinata del Palazzo de Cinema para la celebración de 'La Mostra'. El icónico festival celebra en 2023 su 80º edición, así que no ha sido para menos, y aunque muchos de los actores de Hollywood que estaban citados no han podido acudir a causa de la huelga del sindicato, las estrellas que sí han aterrizado en la ciudad italiana han dejado el listón muy alto con sus looks de alfombra roja. Y parte de la responsabilidad la tienen nuestras representantes españolas, de Clara Galle a Georgina Rodríguez, que se han asegurado un puesto fijo en el club de las mejor vestidas, pero todavía faltaba por desfilar María Pedraza.

María Pedraza, seductora en el Festival de Venezia con un vestidazo negro

A solo un día de culminar el certamen, la protagonista de Las niñas de cristal nos quitó el aliento en la premiere de Hors-Saison con su estilismo de diva del cine, un look que no disimula los guiños a otro legendario posado de gala: el de Diana de Gales con su llamado 'vestido de la venganza'. De escote bardot con sutil forma de corazón sobre el pecho, corte que deja los hombros al desnudo, y un cuerpo fruncido de lo más favorecedor, el diseño negro que luce María en Venecia, cortesía de Roberto Cavalli, nos remonta inmediatamente a 1994, cuando la princesa Diana impactó a la prensa internacional en la fiesta de la Serpentine Gallery con una creación muy similar, aunque de bajo asimétrico, ideada por Christina Stambolian.

¿Y por qué recibe este nombre tan treatral? Resulta que la gala se celebró justamente el mismo día que se hizo público el romance entre Carlos de Inglaterra y Camila Parker Bowles, y Diana quería dejar claro con esta apuesta tan sensual que saldría reforzada tras la separación del padre de sus hijos.

- Una sirena con plataformas XL: María Pedraza actualiza un posado icónico de Marilyn Monroe

De Marilyn Monroe a Diana de Gales...

No extraña que la actriz de Élite haya querido hacer referencia directa a uno de los grandes iconos de moda de la historia reciente, ya que precisamente hace un año y en el mismo lugar, en la 79º edición del Festival de Venecia, nos deslumbró con un vestido de sirena que emulaba explícitamente a un posado de Marilyn Monroe. Recordemos que tan solo unas horas antes se había proyectado la película Blonde en el Palazzo de Cinema, con Ana de Armas como invitada de honor, así que los guiños a la memorable rubia de labios rojos se sucedían sobre la alfombra roja.

Un beauty look que generó debate entre sus fans

En esta ocasión María se ha mantenido fiel a su faceta más cañera al momento de elegir un look de belleza, decantándose por una versión recatada del corte mullet que ha fascinado tanto a Miley Cyrus como a la propia Úrsula Corberó. De puntas dispares y con ondas relajadas que aportan un volumen sin comparación, la melena midi de la intérprete contrasta con los aires ultrasofisticados de su vestidazo negro. Aun así, tomando el cuenta lo rompedor de su peinado, ha optado por un maquillaje clásico y luminoso, de pómulos bronceados y labios mate en un tono de rosa opaco que resalta sus cristalinos ojos.

- María Pedraza sorprende con el 'piercing' rebelde que triunfa entre las actrices

Como joyas, de hecho, únicamente ha querido añadir una preciosa gargantilla de diamantes que centra la atención sobre su seductor escote, una decisión que no ha pasado desapercibida para sus seguidores más fieles. "Preciosa sin ese anillo en la nariz!!!", ha comentado una de ellas, a lo que otra ha respondido: "Realmente linda ojalá no se lo vuelva a poner".

Y es que el pasado mes de julio, María Pedraza sorprendía a sus fans en redes sociales debutando un septum, el piercing que se coloca justo en la parte inferior de la nariz, entre las fosas nasales, y que suele decorarse con un aro completo o con una pieza en forma de herradura. Poco le ha durado este accesorio, pero podemos estar de acuerdo en que -con él o sin él- la actriz presume de un rostro precioso.