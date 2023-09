Fichamos en el Festival de Venecia el vaquero 'multidenim' que será tendencia

Son el básico que no falta en ningún armario y conforman los looks de calle más cómodos y cool. Pero hace ya tiempo que los jeans ampliaron su reinado más allá de los estilismos informales: desde aquella mítica aparición de Britney Spears y Justin Timberlake enfundados en total looks vaqueros en los American Music Awards de 2001, este tejido se ha ido colando de vez en cuando en alfombras rojas y grandes eventos. ¿Su última aparición? Ha sido en el Festival de cine de Venecia, donde la actriz francesa Lou De Laâge ha presentado la nueva comedia de Woody Allen, Golpe de suerte, con un look muy fácil de copiar protagonizado por un pantalón acampanado que adelanta la próxima tendencia en la sección de vaqueros, el multidenim.

ç

- Los trucos de estilismo de las invitadas más espectaculares al Festival de Venecia

Con cintura alta y panta de elefante, la silueta de los vaqueros de Lou De Laâge ya era de por sí favorecedora. Pero es que su pantalón incorpora además otra tendencia que te hace parecer todavía más alta: líneas verticales que alargan visualmente las piernas. En concreto, sus jeans cuentan con distintos tejidos denim dispuestos en esa dirección; una combinación patchwork que hemos bautizado como multidenim. Hace solo unos días, veíamos a Aitana con un pantalón de este mismo estilo y te contábamos que Givenchy, Burberry, Stella McCartney e incluso Zara habían incluido piezas similares en sus últimas colecciones. Que aparezca en una ocasión tan especial como el Festival de Venecia confirma que van a estar muy de moda.

Un look muy parisino

La actriz de 33 años, que en este nuevo proyecto a las órdenes de Woody Allen comparte reparto con Valerie Lemercier, Melvil Poupaud y Niels Schneider, ha combinado el original pantalón vaquero con una sencilla camisa blanca de aire masculino. Para lograr que esta estilice más, ha optado por dejar el cuello ligeramente abierto y remangar las mangas; dos trucos perfectos para hacerla más estilosa y femenina. Además, ha llevado la melena suelta con ondas y un maquillaje suave que resaltaban su belleza natural y ponían el broche perfecto a este look tan parisino.