Apple Martin rescata el look más polémico de Gwyneth Paltrow 20 años después

Cuando alguien dice que "la manzana no cae lejos del árbol", jamás pensamos que se refiere al sentido literal de la expresión, pero este sin duda es el caso para Gwyneth Paltrow y su hija Apple. Y es que la joven de 19 años ya nos parecía el clon de su conocida madre, pero encontramos una última prueba que confirma definitivamente esta teoría. Resulta que Apple no puede evitar pedir ropa prestada del inmenso vestidor de la actriz, donde figuran espectaculares creaciones de alta costura que vimos décadas atrás sobre la red carpet, y entre sus looks favoritos se encuentra el más polémico de todos.

Apple Martin se prueba el vestido más polémico de su madre

Es imposible reprocharle a Apple que visite ocasionalmente el armario de su madre. ¡Nosotras también echaríamos un vistazo si tuviéramos esa suerte! Lo que no esperábamos, sin embargo, es que escogiese probarse el look más controvertido que ha llevado Paltrow en su historia como actriz.

Cuando uno de sus seguidores le preguntó a la empresaria si su hija se viste alguna vez con sus prendas de archivo, esta no dudó en compartir una imagen inédita de Apple luciendo el mismo vestido gótico de Alexander McQueen que llevó Paltrow en la ceremonia de los Oscar en 2002.

Cuando Gwyneth Paltrow rompió las reglas en la alfombra roja de los Oscar

Este diseño de inspiración vampírica presenta un corpiño de malla semitransparente con cordones frontales que no llegó a cubrir del todo los pechos de la actriz en su paso por la alfombra roja del Kodak Theater de Los Ángeles, haciendo parcialmente visibles sus pezones por la traslucidez del tejido, lo que supuso un desafío al estricto protocolo de la gala. El resto de la prenda se compone de una preciosa falda de tafetán negro con delicados plisados, pero los ojos del mundo únicamente se fijaron en aquel primer detalle.

Si bien este continúa en nuestro listado de las elecciones más controvertidas vistas en los Oscar, compartiendo el podio con el vestido 'cisne' de Björk (2001) y el look 'Morticia Addams' de Angelina Jolie (2000), la actriz de Shakespeare enamorado ha reconocido en distintas ocasiones que le sigue fascinando esta pieza de alta costura.

En una entrevista que concedió a la edición estadounidense de la revista Vogue, aclaró: "Creo que para la época era demasiado gótico... A la gente se escandalizó, pero a mí me gusta". Eso sí, Paltrow también reconoció que, además de añadir un sujetador, debió haber llevado menos maquillaje para dar protagonismo a la sublime creación del fallecido diseñador británico.