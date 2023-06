En bikini de día y con vestidazo estampado de noche: Paula Echevarría derrocha estilo en Marbella

El tiempo inestable con el que hemos arrancado junio, no ha hecho más que incrementar las ganas de que al fin el verano se convierta en una realidad. Y mientras algunos sueñan con las deseadas vacaciones, hay afortunados que ya se encuentran disfrutando de ellas, como es el caso de Paula Echevarría, quien se ha escapado a Marbella estos días junto a Miguel Torres. Un fin de semana romántico en el que no han faltado las mañanas de piscina o las noches de cenas en lugares especiales. Y, por su puesto, la asturiana tenía un look ideal para cada una de las ocasiones.

Parece que los estampados han sido los protagonistas de su maleta, algo que dejaba claro con este bikini de Calzedonia, el modelo Formentera (50 euros ambas piezas), con el que se apunta a la tendencia de la ropa de baño en versión mini que triunfó en los 2000 y regresa de nuevo en 2023. Un top de triángulo corredero sin aros y una braguita de tiro bajo con estampado tie dye, formaban este conjunto beachwear en tejido de lamé brillante.

Prescindieno del vestido de red que llevó la última vez que la vimos disfrutar de la playa, esta vez prefirió decantarse por un básico de armario tan versátil como una blusa blanca oversize, una forma fácil de completar un look relajado y cómodo para un día de piscina. Muy diferente, sin embargo, era la elección que escogía después para ir a cenar junto a su pareja, optando por un vestido de aires ochenteros y sello español con un toque de lo más salvaje.

La influencer visitó el restaurante italiano Cipriani, al que llevó un llamativo vestido midi de cuello halter con cadenas doradas, perteneciente a las últimas propuestas de Andrew Pocrid, la firma del cordobés Andrés Pozuelo. Una silueta que destaca especialmente por su multiestampado de leopardo y dibujos de cadenas, junto a sinuosas formas en verde, azul y negro. Como el resto de su colección, está inspirada en la época dorada de la Jet Set marbellí de los 70 y 80, un diseño con el que Paula no pudo acertar mejor y que acompañó con unas sandalias de tacón y plataformas con apliques dorados, de Lodi.