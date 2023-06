El genial truco para que no se manche de maquillaje tu camisa blanca que ya han probado nuestras editoras

Tener un buen fondo de armario es la solución para vestir bien todos los días del año, añadiendo microtendencias a partir de accesorios que cambien por completo la estética del look. Y entre esas piezas que conforman la colección de las expertas en moda encontramos la camisa blanca en todas sus versiones: desde la clásica con sello masculino, a otras más románticas e incluso minimalistas. Pero seguramente, a la hora de ponértela, has vivido ese temido momento: ¡manchas su cuello de maquillaje! No te preocupes, porque es algo que todas hemos experimentado en más de una ocasión, y gracias a las mentes creativas, tenemos la solución para que no vuelva a ocurrir.

- Sigue estos trucos para elegir una camisa blanca y podrás llevarla todo el año

Para mantener una prenda en su mejor versión, ya sea por la delicadeza del tejido, la estructura e incluso el color, es imprescindible lavarla con los productos adecuados en la lavadora -o a mano, en su defecto-, pero también colgarla en una percha con cuerpo para que no pierda su silueta. Estamos seguras que tienes más de un modelo en el armario que ya no utilizas para ir a trabajar o simplemente la luces para estar por casa o bajar a la piscina porque el cuello y los puños se han rozado tantas veces con productos de belleza y terminan amarilleandose, ¿verdad?

- Los consejos de las expertas para no equivocarte al comprar vaqueros

El truco que salvará tu camisa blanca

Es el básico imprescindible que puedes combinar con decenas de propuestas, tanto en verano como en invierno, de ahí que invertir en una de una calidad premium sea una compra muy acertada. Y aún así eres de las que la renueva cada cierto tiempo porque su color impoluto, que ilumina el rostro, se termina oscureciendo por estar en continuo contacto con el cuello y la barbilla. Pero tranquila porque he aquí el truco casi mágico que ha revolucionado la industria y con el que podrás seguir llevando tu camisa favorita sin miedo a terminar manchada de maquillaje. Tan solo necesitarás un producto que ya tienes guardado en tu tocador y es muy sencillo de utilizar: ¡laca!

- El truco viral con el que conseguir un 'smokey eye' perfecto en diez segundos

¿Cómo ponerlo en práctica?

Lo hemos aprendido gracias a un vídeo viral que la maquilladora Rachel Nugent ha publicado en su perfil de Tiktok, y nos ha dejado sin palabras. Según explica, solo necesitas pulverizar un par de veces la laca de cabello de toda la vida -con varios metros de distancia- en la zona del cuello y del interior de la pieza para que los productos no se transfieran al cabo de las horas. Te recomendamos que esperes unos minutos para ponértela para que haga efecto. Y si estás pensando que puede llegar a quedarse pegajoso, tranquila, porque no es el caso. Nosotras también lo hemos puesto en práctica, ¡y hemos alucinado! Ahora podrás lucir camisas, camisetas y tops blancos sin temor a que terminen con roces indeseados que lleguen a dañar su tono original. ¿A qué esperas para probarlo?