La historia de Pasticcino, el bolso que todas quieren se inspira en una bolsa de pastelitos

Muchos de los bolsos más icónicos de la historia tienen nombre propio y una historia detrás que merece la pena conocer. Y aunque algunos de estos diseños nacieron hace ya varias décadas, otros han logrado alzarse con ese título en unos pocos años. Ese es el caso del Pasticcino bag de Weekend Max Mara, un modelo que conocimos en 2016 y que en este tiempo se ha convertido en un imprescindible de las chicas más estilosas.

Lo primero que llama la atención de este bolso es su nombre, Pasticcino, una palabra italiana que en español podría traducirse como pastelito y cuya elección no fue casual. Weekend Max Mara nació en 1983 como una línea dentro de la firma Max Mara cuyos diseños estaban pensados para momentos de relax y desconexión, pero se ha convertido en una auténtica marca de estilo de vida italiana con una identidad única y una personalidad relevante. Por eso, cuando decidió crear este bolso, imaginó un diseño que respirara su esencia. Un complemento que acompañara a la mujer en sus planes y que fuera una bonita representación del fin de semana. Para los italianos, una costumbre tan arraigada como la paella de los domingos en España es llevar a casa una bolsa de pasteles y de ese gesto nació el bolso. Basta analizar con un poco de detalle este accesorio para descubrir que se trata de una pieza fruncida en la parte superior, que simula el efecto de agarrar con la mano una bolsa de papel.

Un homenaje a los artesanos

El éxito de este bolso fue tan grande que el año pasado la firma lanzó un diseño con el que homenajeaban a Venecia a través de sus espléndidos tejidos y de su tradición en el arte del vidrio. Y este año llega el turno de los artesanos franceses con el bolso Pasticcino Hommage à la France.

Este complemento, disponible en cinco colores -Citron, Rose, Graines de Courge, Cassis Violette, Réglisse- está confeccionado en un delicado guipur, un delicado encaje por el que tienen devoción las firmas de novias y de lencería. El elegido ha sido André Laude, maestro artesano desde 1850. Las dos bolas del cierre están interpretadas, en esta ocasión, en cerámica esmaltada que ha diseñado Manufacture des Emaux de Longwy 1798, una fábrica histórica reconocida por el gobierno de Francia como una Empresa de Patrimonio Vivo. Están realizadas a mano, en moldes únicos, con un exclusivo tipo de cerámica llamado Faience. Además, una de las bolas lleva el sello de la mariposa de Weekend Max Mara.

- De Irina Shayk a Jennifer Lawarence: ¡todas llevan calzado cómodo en Cannes!

- Los nuevos bolsos de lujo favoritos de nuestra estilista

Una joya para actrices, modelos y expertas en moda

Es el favorito de Lucy Halle cuando quiere dar un toque de color a sus looks en tonos oscuros; por su parte, Tina Kunakey lo elige para dar un aire sofisticado al total look denim, y la influencer Mélissa Arr asegura que es ideal para combinarlo con blanco y negro. Cada vez son más las mujeres que apuestan por este bolso icono para crear combinaciones especiales y muy sofisticadas. Por eso no nos sorprende que ninguna de ellas quisiera perderse la presentación del nuevo modelo, un evento de dos días de duración que arrancó con un cóctel en la tienda de Weekend Max Mara Store, Rue de Rennes, seguido de una cena íntima con Nicola Gerber Maramotti (vestida de blanco en la imagen), miembro de la familia propietaria de Max Mara y embajadora del nuevo modelo, como anfitriona. Al día siguiente, la firma sorprendió con un almuerzo privado celebrado en Le Grand Controle, Versailles. Una cita en la que no faltaron ni los pastelitos ni los Pasticcinos.