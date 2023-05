Tamara Falcó agota el top con volantes de inspiración nupcial con el que lanza un guiño a su vestido de novia

Puede que Tamara Falcó no tenga todavía vestido para su enlace con Íñigo Onieva el próximo 8 de julio, pero lo que no le faltan son ideas a la hora de crear conjuntos de invitada que nos sirven de inspiración. Algo que demuestra cada jueves durante su aparición en El Hormiguero: en las últimas semanas la hemos visto lucir trajes de chaqueta de lo más versátiles, aunque ayer quiso darle un giro a la sobriedad que ha caracterizado sus últimos looks en favor de una elección algo más divertida, donde el color y los volúmenes no faltaron.

- El conjunto de lino de Tamara Falcó para ir siempre elegante y cómoda

La marquesa de Griñón apostaba por estas dos piezas pertenecientes a la última colaboración de su firma TFP con Pedro del Hierro. Se trata de un pantalón ancho estampado de corte palazzo con diseño tie dye en naranja y blanco (169 euros), que combinó con la que sin duda ha sido la prenda viral de su look. Y es que este top off shoulders de escote Bardot en blanco, ha logrado agotar existencias.

- Tamara Falcó con el vestido desmontable ideal para las frioleras

No solo cuenta con un bonito diseño en el que destacan los volantes en recorrido en la zona del escote, sino que además esta pieza de inspiración nupcial (es el modelo Luli, 169 euros) podría esconder un significado especial. Hay quienes lo han asociado a su boda al percatarse de que Tamara lo elegía precisamente para aclarar anoche en televisión la polémica de su vestido de novia, tras la cancelación del acuerdo con Sophie et Voilà. La chef confesó que simplemente no le encajaba el diseño que habían creado para ella: "Tenía unos volúmenes que no eran, no me veía con ese vestido".

ESPECIALES... TAMARA FALCÓ, MARQUESA DE GRIÑON Y REINA DE ESTILO

Loading the player...

Haz click para ver ‘Tamara Falcó: Marquesa de Griñón y reina de estilo’, su capítulo monográfico de la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!