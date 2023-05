El conjunto de lino de Tamara Falcó con el que ir siempre elegante (y cómoda) sin pasar calor

Después de una escapada romántica a París junto a su prometido Íñigo Onieva, Tamara Falcó ya se encuentra de vuelta en la capital. Como cada jueves, pudimos ayer ver a la chef participar en la tertulia semanal de El Hormiguero, una aparición especialmente esperada para las amantes de la moda, quienes a menudo encontramos en los conjuntos que lleva a plató la inspiración perfecta para crear looks de invitada de lo más versátiles. Y precisamente estas características reúne el conjunto por el que se decantó anoche, apostando por tres piezas de lino tan elegantes como cómodas.

El traje se ha convertido en una de las elecciones más recurrentes de su armario, según ha dejado ver con sus apariciones más recientes. Pero esta vez, consciente de las altas temperaturas que azotan ya Madrid, ha elegido uno confeccionado en lino, el tejido estrella de los meses más calurosos gracias a lo ligero y transpirable que resulta. La colaboradora aparecía en el programa con este conjunto formado por pantalón palazzo fluido y americana entallada de solapas, en un tono blanco roto muy favorecedor.

Como sustituto de la clásica camisa que suele acompañar al traje, Tamara ha optado por un chaleco de sastre en el mismo tejido, una de las prendas más virales del street style. Un básico funcional que podemos llevar en primavera bajo una americana y seguir utilizándolo durante todo el verano como sustituto de esta. Una vez más, el conjunto de la también diseñadora es de firma española: tanto el pantalón (258 euros), como la chaqueta (448 euros) y el chaleco (248 euros) pertenecen a las nuevas propuestas de Purificación García para esta temporada.

Y aunque apenas pudimos verlo, sabemos que Tamara completó el look con unos zapatos de tacón, precisamente los causantes de un pequeño accidente que sufrió minutos antes de aparecer en directo. "Venía corriendo a la tertulia y me gusta llevar unos zapatos un poco grandes y me he caído", admitía frente a sus compañeros. Se cayó por las escaleras y se hizo un "pequeño esguince", como explicaba, por eso apareció con muletas y permaneció sentada, junto a su perrita Jacinta, buena parte del programa.