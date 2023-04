El look casual de 7.000 euros con el que Ana de Armas celebra un nuevo triunfo

Siempre que Ana de Armas desfila por la alfombra roja, nos maravilla con sus elecciones de Alta Costura repletas de bordados metalizados, apliques de pedrería y volantes hiperbólicos, pero en su día a día, la hispano-cubana nos conquista por razones completamente diferentes: en la sencillez de sus looks de street style, encontramos inspiración para sacar provecho a nuestros básicos de moda sin caer en la monotonía. Una vez más, a escasos días de ejercer como anfitriona de Satuday Night Live, el programa de comedia en directo más popular de Estados Unidos, la actriz puso en práctica la filosofía del 'menos es más' con su nuevo y lujoso jersey 'arty'.

El minimalismo de Ana de Armas con su jersey 'arty'

La protagonista de Blonde celebró este fichaje con una cena, organizada por los productores de Saturday Night Live, en el conocido restaurante Lattanzi Cucina Italiana de Manhattan. La ocasión era, sin duda, especial, pero no por ello exigió a sus invitados vestirse de gala, así que Ana siguió la fórmula de estilo que mejor le funciona cuando tiene algún compromiso casual: el total black con un toque de color. Entre sus básicos de fondo de armario, encontramos un pantalón sastre de corte carrot , de Louis Vuitton (1.340 euros), y unos botines de tacón grueso, pero fue este original jersey lo que marcó la diferencia.

El look de casi 7.000 euros más casual

Esta prenda de punto, disponible de forma limitada por 1.400 euros, forma parte de la nueva colaboración entre Lous Vuitton, firma para la cual es embajadora, y la artista japonesa Yayoi Kusama, bautizada como Infinity Dots por los coloridos topos que adornan cada una de las piezas de la colección. Está confeccionada con una cómoda mezcla de seda y brocado en una vibrante tonalidad fucsia que aporta esa apariencia más juvenil a un conjunto que, de lo contrario, hubiese sido quizá demasiado sobrio para el evento.

¡Ni siquiera llevó maquillaje! Ana confió únicamente en esos pequeños detalles, tan sutiles como llamativos, para transformar este estilismo sencillo en uno megasofisticado, ideal para cenar con amigos en uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York. Además del anillo dorado en su mano derecha, complementó el look con un bolso Coussin PM de Louis Vuitton (3.700 euros), realizado en piel acolchada con el icónico motivo Monogram en relieve y un asa de eslabones dorados.

Ana de Armas y Karol G, dos artistas latinas en la cima del éxito

A pesar de no haber ganado la estuilla en los Oscar, la actriz sigue acumulando triunfos, así que no iban a tardar en llamarla desde Saturday Night Live para presentar el programa. Esta semana, se publicó en redes sociales un vídeo corto en el que también se desvela la invitada musical de la emisión: ¡Karol G! Siendo dos de las artistas latinas más exitosas del momento, no pudieron haber escogido un mejor tándem.

Eso sí, cada una dejó claro su estilo personal con dos looks radicalmente distintos: mientras que Ana se decantó por un elegante conjunto negro de cuero, la colombiana optó por una camisa masculina extragrande a modo de vestido con una corbata deshecha sobre sus hombros y un peinado de estilo japonés con mechas rosa pastel.