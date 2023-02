Ana de Armas se aleja de Marilyn con su último look: un traje de torero hecho de terciopelo

Estamos en plena cuenta atrás para los Oscar y nada es todavía seguro para las cinco nominadas en la categoría de mejor actriz. Si bien Cate Blanchett parte como favorita, habiendo recibido tanto el Globo de Oro como otros tantos reconocimientos en Berlín o Cannes, se nos hace imposible olvidar la interpretación de Ana de Armas en Blonde. Y es que, durante meses, fueron muchos los estilismos de la hispanocubana con guiño explícito a Marilyn Monroe que han clavado su imagen en nuestra memoria. Sin embargo, a escasas semanas de la entrega de premios, no vemos rastro alguno de la rubia más famosa del mundo sino que se ha propuesto a innovar. ¿Su último look de invitada? ¡Un moderno traje de torero!

El traje 'torero' de Ana de Armas

Ana asistió a la exclusiva fiesta Best Performances de W Magazine con un conjunto de terciopelo negro que, sin lugar a dudas, hace alusión a los trajes tradicionales de torero. Se compone de un top con hombreras que se cierra con un falso nudo sobre el pecho, como si se tratase de una chaquetilla de lidiador, y un pantalón de tiro altísimo adornado con dos filas de botones dorados. Sabemos lo que estás pensando, pero no, no pertenece a la colección de Dior diseñada en Sevilla ni al catálogo de alguna firma española. Reconocemos el look de la colección Primavera/Verano 2022 de Schiaparelli, donde se mostró inicialmente con un sombrero de ala ancha plana.

A pesar de sus orígenes italianos o de tener su sede en París, esta firma esconde una curiosa relación con la cultura española. En sus cuatro años como director creativo, Daniel Roseberry ha querido preservar la exclusividad de Schiaparelli a la vez que busca enamorar a un público más amplio, partiendo de las creaciones surrealistas de la fundadora de la marca.

El folclor español enamora a las casas de moda

“No quiero que se convierta en un cliché", confesó el estadounidense a la revista Vogue minutos antes de presentar esta creación. En lugar de caer en los tópicos del surrealismo como vanguardia, él prefiere indagar en la vida y obra de la diseñadora y buscar anécdotas o enfoques renovados que rescaten su legado en convivencia con las tendencias de hoy.

Elsa Schiaparelli no fue solo un icono de moda sino que también fue una artista respetada del grupo surrealista, lo que la llevó a codearse con otros genios de principios del siglo XX. Entre sus íntimos amigos y colaboradores, se encontraba Salvador Dalí, exponente de las tradiciones españolas en la élite de París y conocido devoto de la tauromaquia.

No sería la primera vez que Roseberry posa sus ojos en la goyesca para concebir una de sus colecciones. La más reciente es The Matador (Alta Costura Otoño/Invierno 2021-2022), que toma como base la línea estival de 1940 de Elsa Schiaparelli. En ella, la italiana presentó un par de chaquetas bolero ilustradas por Leonor Fini que incorporaban bordados al estilo de las chaquetas de torero, referencia clara a su interés por el folclor español.