El sorprendente bolso que ha unido a Ana de Armas y Paula Echevarría

Aunque nos encantan los looks de Ana de Armas sobre la alfombra roja, protagonizados por vestidos de Alta Costura, joyas de diamantes y looks de belleza cuidados hasta el más mínimo detalle, también nos encanta el estilo de la actriz en su día a día, en el que siempre prima la comodidad sin renunciar al estilo. En las últimas horas, ha sido fotografiada por las calles de Nueva York con un total look negro tan cómodo como versátil, al cual ha aportado un toque de originalidad al sumarle un original bolso que conecta directamente con Paula Echevarría.

Menos es más

La protagonista de Blonde ha optado por combinar prendas de fondo de armario que nunca pasan de moda. Ha lucido un sencillo top de cuello redondeado, pantalones tobilleros a juego y ha rematado con una blazer clásica ligeramente oversize. Buscando en todo momento la comodidad, se ha calzado unos mocasines de piel, un tipo de zapato totalmente de tendencia e ideal para primavera al que han sucumbido numerosas expertas estas últimas semanas. En cuanto al look de belleza, ha dejado su melena suelta, peinada con raya al lado y ondas naturales.

El toque de originalidad del look ha llegado gracias al bolso, un diseño de Louis Vuitton, firma de la que es embajadora y que está detrás también de sus impactantes estilismos sobre la alfombra roja. Concretamente, Ana ha elegido esta vez una edición especial del modelo On The Go decorado con calabazas. Se trata de una de las creaciones de la colaboración entre la maison y Yayoi Kusama, una artista vanguardista japonesa conocida a nivel mundial por su obra psicodélica, la cual ha explorado a través de distintas disciplinas como la pintura, escultura, instalaciones y, claro está, la moda de la mano de Louis Vuitton.

Así lleva Paula Echevarría este artístico bolso

La obra de Kusama se caracteriza por la búsqueda del infinito recurriendo al lunar como protagonista, un elemento que reinterpreta en diferentes tamaños, tonalidades y texturas y que superpone al emblemático monograma de la marca. En este caso, lo hace mediante originales calabazas de colores que forman parte de una colección cápsula bautizada, precisamente, como Pumpkin.

Otra de las celebrities que ha sucumbido ante esta colaboración ha sido Paula Echevarría, quien posaba con un bolso similar al de Ana de Armas hace un par de días. En su caso, está decorado con el mismo estampado, calabazas en tonos cálidos por un lado y en tonos fríos por el otro, pero es de menor tamaño, ya que se trata del modelo Speedy con bandolera, que puede llevarse tanto en la mano como cruzado.

Paula quiso darle un aire más desenfadado a su look combinando una camiseta de efecto desteñido con unos pantalones cargo de tiro alto, ambos de su colección para Primark, y unas deportivas estilo chunky de Adidas. Además, recogía su melena en un moñito alto de aspecto deshecho.