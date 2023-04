Diez formas de combinar el mono largo más cómodo en primavera

Con el buen tiempo en la ciudad y los rayitos de sol acariciando el rostro, es el momento perfecto para dejar atrás los estilismos aburridos que has estado luciendo hasta hoy, y dar paso a la prenda estrella de la temporada. Esa que te salvará de cualquier plan improvisado y con la que no necesitarás añadir más complementos que un par de zapatos; hablamos del mono largo. En los meses de primavera, esta prenda que afina y estila el cuerpo, vuelve a posicionarse como el look favorito de las prescriptoras de estilo convirtiéndose en la mejor inversión. Encontramos todo tipo de versiones en tienda, desde manga larga a otros de tirantes, tweed, de estilo setentero, con lentejuelas... Inspírate en el street style para ser la chica más guapa (y sabia) de la cita.