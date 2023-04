Taylor Swift se convierte en una princesa sobre el escenario

Con monos y bodies de diseño o con minivestidos y botas de superplataforma. Así es cómo estamos acostumbradas a ver a las cantantes de la Generación Z cuando se suben al escenario. Y aunque Dua Lipa, Rosalía o Aitana han demostrado tener gran personalidad estilística, al final, sus looks terminan siendo parecidos siempre que se ponen delante de un micrófono. Sin embargo, de entre todas ellas, Taylor Swift parece alejarse, al menos en su último concierto, de esa moda en la que menos resulta ser más. Eso sí, no ha renunciado al brilli-brilli que tan bien queda cuando se interpreta una canción, sino todo lo contrario, porque lo ha apostado todo a un diseño increíble.

Analizamos los lookazos de Taylor Swift en su regreso a los escenarios, ¡nos han dejado sin palabras!

La cantante estadounidense ha vuelto a los escenarios con Eras Tour, una gira de conciertos en la que no se embarcaba desde hacía cinco años. Y para este come back tan especial que ha durado, nada más y nada menos, que tres horas, ha lucido un vestuario espectacular. El encargado de llevar a cabo sus looks ha sido el estilista Joseph Cassell, y aunque todos ellos han sido muy bonitos, ha habido un vestido de alfombra roja que parece sacado de una película de Disney.

Así, Taylor Swift nos ha sorprendido, no solo por esta pieza de Alta Costura elaborada especialmente para ella por las hermanas Chang, con su firma, Nicole + Felicia, sino también por ser un look que se aleja de todo con lo que solemos ver a las artistas en sus conciertos.

Taylor Swift reinventa las reglas del traje con un original 'total look' estampado

Con su nombre bordado en una etiqueta, el vestido dorado, de tirantes y elaborado en un pomposo tul con más de 200 mil lentejuelas y cuentas bordadas a mano de diferentes colores, que se ajustaba en la cintura para después caer como si se tratara del vestido de una princesa. Un proceso de costura muy preciso que al final ha brillado por sí mismo y que ha conseguido el objetivo que perseguían las creadoras, tal y como afirmaron en una entrevista con Tatler Singapur: "Queríamos crear un diseño lujoso y audaz que fuera espectacular en el escenario. La mezcla de oro, champán, plata y bronce crea un brillo iridiscente y multidimensional".