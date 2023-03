La canción más famosa de Taylor Swift se estudiará en la Universidad de Stanford

No es la primera vez que Taylor Swift ocupa los titulares por el logro que ha conseguido gracias a sus éxitos musicales que sus fans cantan a todo pulmón y le ha ayudado a volver alcanzar el título de reina del pop. Después de vivir el resurgir de aquella artista que se subió a un escenario con su guitarra y botas cowboy, ahora el mundo vuelve a reconocer su talento nada más ni menos que... ¡en la universidad! Si eres una swiftie y vives cerca de California, estás de suerte, así que sigue leyendo para descubrir el nuevo curso que querrás añadir a tu currículum.

Después de lanzar hace unos meses uno de los álbumes más escuchados de su carrera, Red: Taylor´s Version, hay una canción que ha sobresalido con honores ante las demás: All too Well. Bien es cierto que incluso ha colaborado con Blake Lively en uno de los videoclips (I Bet you think about me); pero el single de diez minutos en el que aparece la actriz Sadie Sink y Dylan O’Brien como protagonistas principales, se ha convertido en la nueva asignatura pendiente para los estudiantes de la prestigiosa universidad privada de Stanford.

Sabemos que parece el sueño americano que toda seguidora desearía cumplir en algún momento de su vida, pero se trata de una realidad. Y aunque esta noticia puede parecer una invención propia de sus seguidores, tampoco pertenece a ningún guión de una película ni fake news, la verdad es que la letra y la melodía de una de sus obras más íntimas y profundas, será objeto de estudio. Pero... ¿por qué es tan esencial este hit? Porque gracias a él, ha conseguido alzarse con cuatro galardones en la última edición de los Premios MTV y la historia que hay detrás nos acerca más a su vida personal.

All Too Well es un guiño a la efímera pero intensa relación que tuvo con el reconocido intérprete de Hollywood Jake Gyllenhaal durante tres meses. Un hecho que le marcó para siempre su corazón y del que demuestra que se puede sacar mucho más partido del que creíamos cuando hablamos de desamor. Premios internacionales, prestigio e incluso un curso en los centros de estudios más importantes del globo terráqueo. La última hazaña de colarse en las aulas de una universidad no es nada nuevo para Taylor, porque hace tiempo que el Instituto Clive Davis de la Universidad de Nueva York ofreció una serie de sesiones dirigidas por la periodista Brittany Spanos en las que se desglosó el legado de la compositora de Pensilvania.