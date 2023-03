Ashley Park viste aún mejor que Mindy en 'Emily in Paris' y su último mono de invitada es la prueba

Sarah Jessica Parker y Carrie Bradsaw, Anne Hathaway y Andy Sachs (El diablo viste de Prada)... o Ashley Park y Mindy en Emily in Paris. La actriz de ascendencia coreana ha sido la última en demostrar que parece que hay personajes que traspasan la pantalla. Esta mimetización estilística entre las actrices y los papeles que interpretan no suele darse a menudo, pero cuando sucede, es maravillosa. Y lo afirmamos con rotundidad porque, si tras ver a Ashley Park en algunos de los desfiles de la última Semana de la Moda de París, pensamos que su estilo era igual de perfecto que el de su personaje, ahora, gracias a su última aparición ante los focos, hemos terminado por confirmarlo. La actriz acudió ayer al evento organizado por una firma coreana en el Museo Metropolitano de Arte Nueva York, y allí lució el mejor look de invitada que podíamos imaginar. Y sí, por supuesto que Mindy también se lo pondría.

Ashley Park triunfa con el look 'working' que nunca llevaría Mindy en 'Emily en París

Con un look sencillo, pero superelegante, la intérprete celebró el lanzamiento de la marca coreana de cuidado de la piel, Sulwhasoo, y para ello, escogió un mono encorsetado en un morado satinado, con pernera algo acampanada, que tenía como detalle especial el maxi volante que formaba un precioso escote tipo Bardot. La bonita pieza, que resaltaba la piel morena de Ashley Park, estaba firmada por Christian Siriano y aunque para un estilismo de invitada quizá encajaría más con unas sandalias y un clutch, ella optó por combinarlo con unos botines con plataforma de color negro y sumar un bolso blanco de tamaño medio con tachuelas doradas de Valentino.

Ashley Park, la próxima protagonista de 'Emily en París' que inspirará tus looks

Este look ideado por la estilista Erin Walsh, prueba que recurrir a una prenda con este tipo de escote tan favorecedor, es una muy buena opción para destacar la zona de los hombros e incluso, dejar parte de la espalda al aire como en el caso de la actriz y conseguir que el estilismo quede supersensual. Además, aunque no suele ser uno de los tonos que más vemos sobre la alfombra roja, el color morado oscuro sienta bien a todas y desde que en 2018 se convirtió gracias a Pantone en color del año, el Utra Violet no ha dejado de ser tendencia.

Tanto es así, que Ashley Park lo ha apostado hasta su maquillaje a este vibrante tono. ¿Cómo? Poniéndose en manos de la maquilladora de Hollywood, Carolina Gonzalez, quien ha arriesgado combinando una sombra de ojos malva con destellos plateados, de Armani Beauty. Una opción en tonos pastel que va ideal con el resto del estilismo y que además, es de las más vistas en redes sociales. Y para terminar, no podían faltar las joyas: unos pendientes de aro en oro blanco de Cicada Jewelry y un colgante con cierre de Yvonne Leon.