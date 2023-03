Lady Gaga se atreve en los Oscar con un arriesgado vestido que ya llevó Gigi Hadid en la pasarela

Tal y como nos tiene acostumbradas, Lady Gaga no ha pasado desapercibida. La cantante, que ha mantenido todas las incógnitas abiertas sobre si asistiría o no a la Gala de los Oscar hasta casi el último momento, ha vuelto a impactar una vez más con su estilismo. La artista, a pesar de estar nominada por su canción Hold My Hand, la banda sonora de Top Gun: Maverick, no había confirmado su asistencia y por eso, cuando apareció por la alfombra -este año de color champán-, del Dolby Theatre de Hollywood, todos los focos se giraron hacia ella. Imposible no hacerlo si, además de llevar un estilismo tan impactante como el suyo, protagonizas una de las anéctodas de la noche nada más llegar. Sí, porque Lady Gaga demostró de nuevo su lado más humano al ir corriendo a ayudar a uno de los fotógrafos que se cayó de repente, y justo ahí, cuando se vio la espalda de su vestido, nos dimos cuenta de que este ¡ya lo había lucido Gigi Hadid!

Así, la cantante se atrevió con un look total black perteneciente a la última colección de Otoño/invierno 2023-2024 de Versace, un vestido de manga larga en el que destacaba la gran falda con vuelo de tiro bajo en crepé de seda, pero sobre todo, la transparencia de la parte de arriba en forma de corsé elaborado en un tul negro que se extendía desde la espalda (mucho) más allá de la espalda y dejaba poco a la imaginación.

Un atuendo elegante y arriesgado a la vez, que fue creado por uno de sus estilistas de cabecera, Tom Eerebout junto con la estadounidense Roxanne Mahoney.

Con este estilismo, Lady Gaga volvió a demostrar que sabe cómo lucir las piezas más elegantes y alejarse (cada vez más) de sus estridentes looks, pero eso sí, sin renunciar a su esencia. Por eso, la vimos reinterpretar un diseño traído directamente de la pasarela, el cual lució Gigi Hadid hace tan solo unos días en la presentación en Los Ángeles de la colección creada por Donatella Versace para la casa de moda italiana. ¿La diferencia? Que si la modelo caminaba ante los asistentes al desfile con la melena suelta y un collar de maxi-perlas, Lady Gaga lo hacía con el pelo recogido y con una gargantilla de diamantes de Tiffany & Co.

La cantante contó con uno de los mejores peluqueros de Hollywood, Frederic Aspiras, para crear un peinado digno de alfombra roja a base de una trenza de raiz que terminaba metiéndose hacia adentro. No es de extrañar que Lady Gaga confiara en él, ya que los dos ya habían trabajado juntos en House of Gucci, serie por la que el hairstylist fue nominado a los Oscar en la categoría de mejor maquillaje y peluquería el año pasado.

En cuanto al resto del beauty look, Sarah Tanno, su maquilladora, optó por darle protagonismo a la mirada con unos ojos con un delineado intenso en negro y sobra en un cobre con destellos glitter que contrastaban con el colorete rosado de las mejillas y los labios rojos, una tendencia que vuelve con fuerza esta temporada.

Un maquillaje y un vestuario perfecto del que más tarde se desharía Lady Gaga al subirse al escenario para interpretar la canción por la que estaba nominada, Hold My Hand.