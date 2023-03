Mia Regan sorprende con la fusión de estilos más opuesta en el 'front row' parisino

Esta vez no ha viajado a la capital francesa para desfilar sobre la pasarela, sino para asistir como invitada a los desfiles de Paris Fashion Week, donde las firmas presentan esta semana su propuestas para la próxima temporada de Otoño/Invierno 2023-2024. Mia Regan no ha querido perderse esta cita, posando en el front row de las principales firmas y haciendo alarde de su particular sentido de la moda. Con tan solo 20 años, la modelo tiene un estilo muy definido en el que no suele dejarse llevar por las tendencias del momento. Al igual que celebrities como Bella Hadid, ha demostrado ser algo atípica en sus elecciones, realizando a menudo un curioso mix and match de prendas que, pese a todo pronóstico, logra defender con total elegancia.

- Romeo Beckham vuelve a enamorarse de alguien que ya conocemos, ¡y coordinan sus looks!

Si la semana pasada rindió un sutil homenaje a Britney Spears en Milán, con su repertorio de conjuntos inspirados en la década de los 2000, esta vez ha sorprendido con una fusión opuesta de estilos en el desfile de Balmain. La casa francesa, con Olivier Rousteing a la cabeza, mostraba sus nuevos diseños a los asistentes, entre los que no han faltado celebrities amigas de la firma. La novia de Romeo Beckham ha posado en la primera fila del show con un minivestido de tweed con tirantes anchos y maxibotones dorados, una pieza al más puro estilo preppy a la que ha decidido restarle clasicismo al combinarla con complementos totalmente opuestos.

- Mia Regan transforma su vestido de invitada básico con los complementos 'Gen Z'

La británica incluía cierto aire roquero en este look ideado por el diseñador al frente de Balmain, con unas botas negras de altísima plataforma y cierre de tiras con botones a juego con el vestido. Las ha completado con el bolso Blaze Zip Pouch, con forma alargada y asa corta, que también cuenta con detalles dorados. No ha sido así en el caso de las joyas que ha escogido, todas ellas plateadas, aportando aún más contraste a su atuendo.