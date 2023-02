Los looks 'más Britney' de Mia Regan con los que ha impactado en las Semanas de la Moda

Los desfiles de las distintas Semanas de la Moda continúan y ahora que le ha tocado el turno a Milán, volvemos a ver, una vez más, los estilismos que mejor reflejan las tendencias de la temporada. Sí, porque si hay una capital FASHION en la que el street style sea diferente y atrevido, ese es el de la ciudad italiana, que acogerá hasta el próximo 27 de febrero las propuestas de los diseñadores más importantes para el otoño/invierno que viene. Pero hasta que llegue el momento de lucirlas, toca poner el foco en los looks vistos a pie de calle, sobre todo en los de las celebrities porque ellas son quienes, de verdad, nos dan las claves de estilo. De hecho, hasta se inspiran entre ellas. ¿O acaso nos vas a negar que los últimos estilismos de Mia Regan no son lo más Britney que has visto hasta ahora?

Victoria Beckham lanza una colección cápsula con Mia Regan, la exnovia de su hijo Romeo

La modelo se ha convertido en una de las caras más habituales del front row y a todos los desfiles a los que ha ido lo ha hecho con estilismos tan dosmileros que los podría haber sacado directamente del armario de la princesa del pop. El último con el que se ha dejado ver en el show de Fendi (al que también ha estado invitada Aitana), estaba formado por una minifalda en tejido satinado con un gran abertura lateral, una camiseta blanca de canalé transparente y una camisa abierta en el mismo color. El toque más llamativo del look lo ponían las botas en el mismo tono celeste de la falda y con una gran cuña.

Mia Regan transforma su vestido de invitada básico con los complementos 'Gen Z'

Pero ahí no acaba toda su inspiración en Britney Spears, porque la novia de Romeo Beckham ha ido incluso más allá. Para el desfile de Diesel ha optado por el tejido vaquero de pies a cabeza con prendas de la firma italiana: una camiseta larga a modo vestido de estampado tie dye, con una chaqueta oversize en denim desgastado y unas botas mosqueteras de punta, fieles a lo que se llevó en los 2000.

Si eres de vaqueros, ficha el vestido denim convertido en 'supertendencia'

Y justo antes de poner rumbo a la Semana de la Moda de Milán, Mia Regan también se dejaba ver por la pasarela londinense. Y sí, la influencia FASHION de la cantante volvió a estar presente en un look que nos ha recordado muchísimo al que lució Britney en los Annual American Music Awards de 2001 junto a Justin Timberlake. Se trata de un vestido vaquero de tirantes y asimétrico en el bajo, firmado por JW. Anderson, que la modelo combinó con unas botas de charol azul intenso con detalle de eslabón dorado y un minibolso con un delfín estampado. Un estilismo dosmilero que combinó, en cierta manera, con el segundo hijo de los Beckham, quien también lució vaqueros y joyas de bolitas, igual que ella.