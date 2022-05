Mia Regan transforma su vestido de invitada básico con los complementos 'Gen Z'

Las veinteñeras se han convertido en el referente del momento, no solo por sus nuevas fórmulas de estilo con las que conquistan tras su paso por las alfombras rojas, también por recuperar tendencias del pasado y adaptarlas al presente de manera ejemplar. Mia Regan, la novia de Romeo Beckham con la que hace unos días celebraba sus tres años de amor, es una de esas chicas que no tienen miedo a arriesgar a la hora de elegir look. Un importante hecho que le ha postulado como una de las influencers británica de moda favoritas del momento, y para su última aparición ha demostrado el poder que tienen los complementos.

- El vestido de cuadros de Victoria Bekcham que ha conquistado a Mia Regan, novia de Romeo

Es cierto que es un tanto complicado definir su cógido de estilo con un solo adjetivo. Podríamos decir que es camaleónico, ya que un día aparece con minifaldas y crop-tops, y otro con vestidos de ensueño. Y esta semana, en el evento London Gala at The Roundhouse, la modelo de 19 años ha llegado acompañada de su madre con un favorecedor conjunto que para nada esperábamos, pero que nos ha encantado. ¿Cuántas veces has deseado darle una segunda oportunidad a tu look de invitada favorito? Con esta acertada propuesta cargada de ingredientes para llegar a la cima del éxito, Mia es el ejemplo perfecto de como conseguir renovarlo.

- Mia Regan y Romeo Beckham celebran su tercer aniversario con sus fotos más románticas ¡y una sorpresa!

Enfundada en un precioso vestido corto naranja satinado con delicados estampados florales de la colección primavera-verano 2022 de Vivienne Westwood, la que ha conquistado el corazón de uno de los Beckham le ha aportado otra imagen más cañera gracias a la elección de los complementos que resultan ser los favoritos de la Generación Z. Solo ha necesitado añadir un atractivo collar de perlas de estética barroca, un par de tacones estampados con plataforma XL y un bolsito de mano del mismo patrón que recuerdan a los que llevan las protagonistas de la popular serie de Los Bridgerton.

- La estrategia empresarial de Victoria Beckham que la relaciona con las novias de sus hijos

La marca británica que adoran las chicas de moda

No nos extraña que la que ya forma parte del clan Beckham haya confiado para esta especial ocasión en el ingenio de la modista británica, un detalle que la conecta con otras embajadoras estrella de la Generación Z por una especial razón. La histórica marca con sello punk y la estética New Wave ha sido la encargada de recuperar algunos de los códigos de estilo más populares de principios de milenio y unificarlos con prendas más futuristas y rebeldes. Diseños que no pasan para nada desapercibidos y que han conquistado a reconocidos rostros como Bella Hadid, Olivia Rodrigo y Rosalía entre otras. ¿Quién será la siguiente celebridad que caiga rendida a sus encantos vintage?