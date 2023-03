¿Se inspira Tamara Falcó en Lady Di? Su nuevo look de invitada 'made in Spain' lo confirma

Después de vivir durante la Fashion Week Madrid uno de los momentos más importantes de su carrera como diseñadora, Tamara Falcó se encuentra en plena organización para la gran y esperada boda en la que dará el "sí quiero" al empresario Iñigo Onieva el próximo 8 de julio. Ya sabemos quienes serán las afortunadas de vestirla de novia, las chicas de Sophie et Voilà, pero mientras tanto nos adelanta cuál será la tendencia estrella que reinará los meses venideros entre las invitadas que busquen originalidad y elegancia al mismo tiempo.

Para la presención que tuvo lugar hace unos días en IFEMA y en la que fuimos testigos del estreno de la nueva colaboración de su marca, TFP by Tamara Falcó junto a Pedro del Hierro a través de cuatro estilismos, estrenó un precioso traje de chaqueta en lila. Un conjunto muy acertado en un delicado tono que aporta luz a su rosro y que ahora vuelve a lucir pero de una forma mucho más femenina y cargada de significado. ¿Cuál es el importante detalle que le diferencia de la ocasión anterior? Atención, porque se encuentra bajo su chaqueta ceñida y hombros marcados y ha robado todo el protagonismo

Se trata de una blusa fluida sin mangas con el escote favorito de Meghan Markle, anudada al cuello y dejando a la vista los hombros. Creada con un bonito estampado efecto degradé en la misma gama cromática y el aplique que marca la diferencia: una gran lazada que cae sobre el cuerpo. Esta propuesta que cambia por completo el registro de un clásico traje de sastre aún no está disponible en tienda, pero sí sabemos cuándo llegará a sus estanterías y cuál será su precio, será a lo largo del mes de marzo y podrá ser tuya por 169 euros. Y entre tantas referencias que encontramos en el vestuario de la marquesa de Griñón, en este caso es mucho más especial por un motivo.

¿En quién se ha inspirado Tamara?

Bien es cierto que no es la primera vez que la empresaria y chef apuesta por esta famosas camisas conocidas como pussybow. Lució diferentes versiones a su paso por el plató del programa El Hormiguero, pero para este look nos ha hecho viajar al pasado concretamente al vestidor de una de las mujeres más influyentes de la historia, el de ¡Diana de Gales! La reconocida silueta de esta prenda conquistó a la eterna princesa durante los años ochenta y principios de los noventa, convirtiéndola en uno de sus sellos más personales que hoy seguimos recordando. Pero... ¿por qué es tan especial? ¡Sigue leyendo para descubrirlo!

No solo nos encanta que Tamara se haya inspirado en Lady Di y nos regale una opción más para reciclar el traje que tenemos guardado en el armario, también porque ha añadido a su chaqueta y pantalón malva esta revolucionaria blusa con lazada, vinculada a la lucha por los derechos de las mujeres. Era aquella que empezaron a usar décadas atrás las féminas durante su incorporación al trabajo. El detalle del lazo anudado al cuello es una versión muy femenina de la corbata de toda la vida, con este poderoso gesto FASHION representa a golpe de look el empoderamiento femenino. ¿Qué nos querrá decir la madrileña con este mensaje oculto? Por lo pronto, he aquí el estilismo de invitada que puedes llevar este fin de semana y robar todas las miradas a tu paso.