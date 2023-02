Tini Stoessel se apunta al rojo más brillante para atraer las miradas en el Premio Lo nuestro 2023

La música urbana y más aún en español está arrasando. Si el año pasado artistas como Raw Alejandro, Rosalía, Maluma o Bad Bunny fueron algunos de los que traspasaron todas las barreras y llegaron a imponer sus canciones en todo el planeta, este 2023 parece que va por el mismo camino. Y no solo porque los artistas latinos hayan conseguido colaborar con otros cantantes superinfluyentes como The Weekend, Madonna o Beyoncé, sino porque hasta han logrado que la mismísima Anna Wintour les invite a exclusiva Gala Met, como sucedió con Maluma, Bad Bunny o Rosalía. Por eso, es importante seguir celebrando la música en español y galas como el Premio Lo nuestro, se vuelven aún más significativos aunque estos cumplan ya 35 años.

Estos galardones celebrados anoche en el Miami-Dade Arena de Los Ángeles, congregó a un montón de estrellas de la música que, nominadas o no, no quisieron perderse esta fiesta conducida por la actriz mejicana Alejandra Espinoza. Y de entre todas ellas, una de las cantantes favoritas de la Generación Z, Tini Stoessel, fue quien acaparó todas las miradas gracias a su espectacular look. La artista argentina de 25 años estaba nominada a "Mejor canción remix" por su colaboración con Elena Rose, Maria Becerra, Greeicy y Becky G, y por eso, acudío con un vestido rojo de tirantes y cristalitos de la colección de Otoño/invierno 2022 de Area.

Para crear este look tan bonito, Tini Stoessel se puso en manos del estilista Dav Martens, quien optó por acompañar el vestido con unas sandalias de tacón en el mismo tono. Tanto él como la artista, saben que el rojo es uno de los colores que más favorecen y que más atraen las miradas de los demás y por eso, es habitual que las celebrities se decanten por él para pisar las alfombras rojas, tal y como hizo hace unos días, Sydney Sweeney en el Festival de Cine de Berlín, a donde acudió con un vestido algo parecido al de la argentina.

Además, la cantante se decantó por dejar su larga melena suelta y por dar el protagonismo a sus ojos mediante un ahumado muy favorecedor. El maquillaje lo completó con un toque de gloss en los labios.