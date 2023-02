Victoria Beckham posa como nunca la hemos visto: de 'sport' (pero glamurosa) en su escapada a la nieve

Después de décadas observando el estilo de Victoria Beckham, hay algo que tenemos muy claro: nunca lleva chándal a no ser que sea para hacer ejercicio. En su grupo ya había una Spice deportiva y desde luego no era ella. Era ella Posh, la pija, la que apostaba siempre por los estilismos más sofisticados. Un rasgo en su forma de vestir que ha mantenido hasta la fecha, porque mientras otras celebrities no tienen problema en enfundarse en unos jogger para salir a la calle, ella solo lo hace si es estrictamente necesario. De hecho, la última imagen de la diseñadora con chándal que hemos encontrado, es de hace más de una década y además sale cubriéndose el rostro. Podrás hacerte una idea, por tanto, de lo mucho que ha sorprendido a sus seguidores su último look, en el que aparece posando con prendas de deporte... pero eso sí, manteniendo su particular concepto del glamour.

La británica se ha marchado unos días a Francia para disfrutar de unas vacaciones junto a su familia y desde allí ha querido inmortalizar el atuendo que ha escogido para la ocasión. Junto a David Beckham sonreía a la cámara luciendo una sudadera negra junto a unos pantalones cargo de esquí, un conjunto con el que recupera el tono más oscuro de la paleta y el que durante años ha sido el que ha predominado en su armario. "¡Besos desde los Alpes!", comentaba en la publicación, compartiendo imágenes también de sus hijos Cruz y Seven.

Un look après ski que aunque pueda parecer de lo más casual, en realidad estaba perfectamente estudiado, como todo en el vestidor de la empresaria. "Cuando VB colabora con Prada en las pistas", escribía también, haciendo referencia a las botas de la firma italiana por las que se ha decantado. Un diseño de gabardina de nylon con suela chunky y cordones cruzados (1.080 euros), que ha combinado con accesorios de su propia marca. Imposible pasar por alto el vistoso gorro negro con su logo o las maxigafas de sol, un modelo oversize de la colección Otoño/Invierno 2022 de Victoria Beckham con cristal ahumado, todo un guiño intencionado a sus diseños favoritos, pues es muy dada a ocultar su rostro tras monturas en versión XL.