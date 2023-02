Ficha el nuevo color para invitadas: el cobre satinado del lookazo de Lindsay Lohan

Seguimos inmersas en la época de desfiles y aunque nos encanta ver cuáles serán las tendencias que llenarán nuestro armario y nos vestirán con mucho estilo la temporada que viene, las Fashion Weeks también nos fascinan por los estilismos que nos dejan las celebrities invitadas. Así, en mitad de la Semana de la Moda de Nueva York, hemos visto a Lindsay Lohan acaparar todos los flashes del front row gracias a un atuendo supersencillo y elegante que bien podría ser tu mejor elección a la hora de vestirte para una boda de mañana.

El regreso de Lindsay Lohan nos está dejando looks tan increíbles como los que llevaba en los 2000

Lindsay Lohan no quiso perderse el desfile de Christian Siriano, y para la ocasión, se enfundó en un conjunto satinado en color marrón satinado firmado por el diseñador estadounidense y formado por un pantalón ancho y un top de cuello alto con capa con volumen. Un estilismo que nos vuelve a confirmar que el negro ya no es el único tono para estar sofisticada y que el marrón, en este caso, algo cobrizo, se ha convertido en el preferido de las celebrities.

El regreso de Lindsay Lohan: así será el personaje al que dará vida en su nueva película

Hermana orgullosa

A pesar de que la actriz vive en Dubai junto a su marido Barder Shammas, no dudó en cogerse un avión para ver, acompañada de su madre, Dina Lohan, a sus dos hermanos, Aliana Lohan y Dakota Lohan, sobre la pasarela. Los dos mostraron las nuevas propuestas de Christian Siriano y una vez acabado el show y ya cambiados de ropa, posaron juntos con el resto de invitados, entre los que se encontraba la actriz Julia Stiles. Una reunión familiar a la que, además de ir con un conjunto muy bonito, Lindsay Lohan fue con un beauty look perfecto a manos del peluquero Danielle Priano, quien optó por hacerle un semirecogido con la melena ondulada. En cuanto al maquillaje, Kristofer Buckle, se decantó por los tonos melocotón y algo de brillo en los labios para conseguir un look natural y favorecedor.

Está claro que la actriz ha regresado a la vida pública por todo lo alto y su vuelta al trabajo le está dando muchas alegrías gracias, entre otras cosas, a que su película Navidad de golpe (estrenada en Netflix el pasado mes de diciembre), fue una de las comedias románticas más vistas. Además, aún tiene pendiente otro largometraje con la plataforma de streaming, Irish Wish, en la que interpretará a una dama de honor en la boda de su mejor amiga junto con el amor de su vida en Irlanda. ¡Estamos deseando verla!