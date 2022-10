El regreso de Lindsay Lohan: así será el personaje al que dará vida en su nueva película

Lleva años alejada de la gran pantalla, pero eso no significa que Lindsay Lohan haya puesto fin a sus compromisos labores. De hecho regresa, ¡y por todo lo alto! Tras más de ocho años viviendo en Dubái, la actriz ha tenido tiempo para volver a probar en el mundo de la música, crear su propio podcast y formar una nueva vida junto a su marido, el financiero Bader Shammas. Y por supuesto, también para volver al mundo de la interpretación. A pricipios de año se anunció que protagonizaría una nueva película de Netflix, ni más ni menos que una comedia romántica, género en el que ella es toda una experta. Tras unos meses de espera, al fin conocemos más sobre el personaje al que dará vida, ¿y adivinas qué? ¡Parece que será todo un icono de estilo!

Ha sido la propia actriz quien desvelaba en una entrevista con la plataforma de streaming qué podemos esperar de Falling for Christmas, el largomentraje que se estrenará el próximo 10 de noviembre. Fue ayer, coincidiendo con el día de Chicas Malas -el tres de octubre sigue siendo una fecha marcada en el calendario para muchas-, cuando Lindsay revelaba todos los detalles. En esta nueva ficción dará vida a Sierra, la heredera de un hotel cuyo compromiso se ve truncado tras sufrir un accidente de esquí con el pierde la memoria. Será entonces cuando conozca a un joven viudo (Chord Overstreet) y su particular hija, justo durante los últimos días de diciembre. Amnesia, amor, comedia, Navidad... ¿puede tener esta trama mejores elementos para engacharnos? ¡Pues sí! También el estilo de su protagonista.

La imagen promocional de la película ya nos adelantaba el primer look de Sierra: un despampanante mono rojo con voluminosas mangas de volantes y escote Bardot, que perfectamente podría formar parte del armario de las invitadas mejor vestidas. Y es que, según ha explicado Lindsay, parece que la moda formará parte de la personalidad de esta rica heredera: "Es extravagante, temperamental y glamurosa", la ha descrito. Eso sí, seguramente esto sea algo que apreciemos en la personalidad original de Sierra, pues cuando pierde la memoria y se queda a pasar la Navidad con el resto de protagonistas, los conjuntos que veremos "será ropa de invierno, atuendos para la nieve de lo más acogedores".

Este es el primer proyecto que la actriz realiza junto a Netflix y supone su vuelta a la interpretación: desde el 2019 no actuaba en una película: fue en Among de Shadows, un film de terror que no tuvo gran repercusión. ¿Será este el gran regreso de Lindsay Lohan? Teniendo en cuenta que vuelve al terreno de la comedia romántica, donde despuntó en los 2000 gracias a títulos como Ponte en mi lugar o Devuélveme mi suerte, puede que este proyecto, al fin, sí resulte todo un éxito.