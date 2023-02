Paula Echevarría transforma un look básico con el abrigo de pelo que triunfa en el 'street style'

Después de sorprendernos con una de sus apuestas más arriesgadas hasta la fecha, incorporando el animal print a su último conjunto de invitada, parece que Paula Echevarría ha regresado a los básicos. Capaz de hacer destacar prendas aparentemente sencillas con apuestas todoterreno, en el armario de la asturiana solemos encontrar a menudo inspiración para el día a día. Y de nuevo hemos dado con ella gracias a la combinación por la que ha apostado ahora. Unos vaqueros rectos y un jersey liso pueden ser la base perfecta para construir el look perfecto... si incorporamos el abrigo de pelo que adoran las expertas en moda. Esta es la señal que estabas esperando para hacerte con esta prenda de supertendencia que ha triunfado en las calles de París.

La actriz posaba con un conjunto en azul navy, decantándose por unos vaqueros de Mango con denim de efecto desgastado y un jersey de cuello redondo de Cool The Sack. Prendas tan sencillas como esenciales, a las que ha sabido sacar todo el partido agregando la nota original con un abrigo corto de Primark. Un diseño de pelo sintético que la cadena irlandesa lanzó a finales del pasado año, pero que actualmente no se encuentra disponible en su web. Tampoco es de extrañar, pues esta prenda se ha convertido en la última obsesión de las prescriptoras, como pudimos comprobar hace tan solo unos días durante la Semana de la Alta Costura.

Olivia Palermo optaba por la misma combinación que Paula en este look que escogió para asistir al desfile de Georges Hobeika en París. La neoyorquina elegía de nuevo unos vaqueros rectos que conjuntaba con un abrigo de pelo, demostrando que el blanco puede ser el color más acertado para aportar luz a los conjuntos de invierno. Una prenda que se ha convertido también en la favorita de las chicas que buscan romper la monocromía, como demostraba la influencer Justyna Czerniak también en la capital francesa, con este total black look que acompañó con una chaqueta oversize de pelo firmada por Luisa Via Roma.