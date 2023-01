Sara Carbonero despide enero con un traje inesperado y sus zapatillas favoritas

Por fin termina enero, el mes más largo del año (al menos, subjetivamente), y Sara Carbonero ha querido despedirlo con uno de sus mejores looks (y más fáciles de copiar) de la temporada. La periodista posaba guapísima en una azotea con una opción poco habitual en los meses fríos pero realmente estilosa. Se trata de un traje de americana ajustada y pantalón ancho en color blanco que ha combinado con una de sus zapatillas favoritas, las Converse Chuck Taylor All Star de plataforma.

El look de trabajo más cómodo

Aunque el suyo suele ser un estilo bohemio, hay ocasiones en las que Sara Carbonero prefiere diseños minimalistas, y el traje es entonces una de sus apuestas seguras, revelando así la mejor inspiración para nuestros looks de oficina. A comienzos del otoño lo hacía con un dos piezas en gris oscuro de American Vintage, y ahora repite tendencia con un modelo más primaveral, de color blanco y con un corte más ajustado. Como casi siempre que lleva traje en estilismos diurnos, ha añadido unas zapatillas clásicas, la opción más cómoda de todas.

Joyas que personalizan un look básico

Para no perder ese espíritu hippie del que hablábamos, la periodista ha completado el estilismo con varios colgantes, pendientes y anillos de su última colección para Agatha Paris, firma con la que lleva colaborando desde hace muchas temporadas. "Las joyas, bien elegidas, suben cualquier look. No me pongo cosas súper grandes, pero sí suelo llevar pendientes, cadenas y anillitos a juego, en plata u oro… Son cosas pequeñas pero suelo cuidarlas porque creo que complementan cualquier estilismo", nos contaba en uno de sus lanzamientos sobre la importancia de una costumbre que no ha perdido: llevar joyas especiales en cada look, incluso en aquellos tan sencillos como este.