Sara Carbonero y el vestido largo de punto que llevarás con botas, taconazos y zapatillas

Recuperada ya de su última intervención, Sara Carbonero regresa poco a poco a los planes casuales, ¡y con estilo! Su armario es una auténtica fantasía, no hay ocasión que sus looks del día a día no protagonicen titulares nacionales, y el que ha llevado este fin de semana para ir a ver a jugar al fútbol a uno de sus hijos, ¡nos ha enamorado! Es auténtica fan de las prendas que desprenden personalidad, y si creías que en invierno es mucho más complicado vestir bien por llevar capas y capas de ropa encima, he aquí la excepción que te inspirará.

Entre trucos y trucos de experta, hemos dado con el tejido más solicitado de la época en la que aterriza el frío polar en las ciudades, sin lugar a dudas es la alpaca y la lana. Una acertadísima elección que no puede faltar en el repertorio FASHION de una empresaria y influencer como ella, que ponga lo que se ponga, siempre le aporta esa pincelada atrevida que tanto nos gusta. En esta ocasión ha optado por un gustoso vestido largo estampado en rayas horizontales multicolor, en tonos marrones, blancos y negros.

Un precioso diseño con el que se ha protegido de las bajas temperaturas de este mes de diciembre y que ha completado con abrigo largo bicolor y bufanda lisa, creando así un conjunto de sobresaliente que llevar con cualquier tipo de calzado, ella ha añadido unas botas ante negro de corte cowboy con tacón en pico. Pero... ¿quién firma el look de la periodista que tanto likes ha robado en cuestión de pocas horas en las redes sociales? A diferencia de lo que podríamos pensar, no, no forma parte de la colección invernal de su marca Slow Love que batuta junto a su amiga Isabel Jiménez, este modelo largo hasta los pies pertenece a una firma extranjera que más de una vez se ha colado en su guardarropa.

