Localizamos en las rebajas de Zara la cazadora con borrego más bonita de Kendall Jenner

Las celebrities están aprovechando al máximo sus últimos días de vacaciones de Navidad. Y si algunas de ellas como Rosalía o Emily Ratajkowski han optado por la playa para alejarse del frío, las hay también que han preferido la montaña antes de volver al trabajo. Kendall Jenner ha sido una ellas, y se ha ido hasta Aspen junto a su hermana Kylie Jenner y su amiga Hailey Bieber para disfrutar de la nieve. Allí, la hemos visto dar un paseo a caballo luciendo un look en el que su cazadora de doble faz era la protagonista y que nos ha encantado. ¿Por qué? Porque además de ser supercalentito y muy ponible para el resto del invierno, es muy fácil imitarlo gracias a las colecciones de esta temporada de las tiendas españolas.

Hailey Bieber y Kendall Jenner, unidas por la cazadora acolchada que también arrasa en Zara

Como ves, la modelo ha llevado una cazadora de aviador muy bonita en color marrón chocolate con detalles de borreguito en negro, de la firma Halfboy, y la ha combinado con unos pantalones negros de cuero y unos botines cowboy. ¿Su mejor complemento contra el frío? Unas maxiorejeras de pelito y una bufanda extra larga. Un look genial y de plena tendencia que no te costará nada imitar ya que este tipo de chaquetas han invadido todas y cada una de las tiendas más asequibles. Y sí, lo mejor es que las puedes encontrar en diferentes opciones, más o menos cortitas y en varios colores.

El plumas 'cropped' de Kendall Jenner y otros abrigos acolchados con los que no pasarás frío en vacaciones

Y, para que te sea más fácil, nosotras hemos fichado esta cazadora de doble faz en Zara por un precio de 79,95 euros. Una versión diferente, pero igual de bonita que salvará todos y cada uno de tus looks de invierno, porque podrás ponértela con todo tipo de prendas y estilos. Aprovecha la época de rebajas para hacerte con una así y no te preocupes si el marrón chocolate no va contigo, porque las tienes en diferentes tonos.