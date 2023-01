¿Cuándo empiezan las rebajas de enero 2023? Todas las claves con las que comprar mejor que nunca

La cuenta atrás ya ha empezado. Y aunque da mucha pena que se acaben las navidades, tranquila, porque siempre hay un lado positivo. Y, en este caso, tras las fiestas, son siempre las rebajas de invierno. Esta época es una de las más esperadas por todos, ya, por fin, podemos hacernos con ese capricho que se nos iba de precio o con esa tendencia en la que no queríamos invertir tanto. Y aunque todas las firmas acabarán teniendo un periodo de descuentos, es muy fácil perderse porque unas ya tienen ofertas (que no rebajas), otras ya han empezado los descuentos oficiales, y otras no lo harán hasta después del Día de Reyes. Por eso, lo mejor es que prestes atención y descubras todas las claves de las rebajas de enero 2023.

Las firmas que ya tienen descuentos (fuera de rebajas)

Mango

Las rebajas de la firma barcelonesa son siempre unas de las más esperadas y ya están disponibles para suscriptores, aunque, para el resto, ofrecen descuentos en algunas de sus prendas y accesorios de pre-fall y en todo lo que sobró de primavera.

H&M

La firma de la multinacional sueca suele ofrecer descuentos a lo largo de todo el año, lo cual es genial para comprar básicos siempre que necesitemos, pero además, desde el 28 de diciembre muchos de sus artículos están rebajados hasta el 50%. Sus rebajas oficiales comenzarán el tres de enero y terminarán el 16 de febrero de 2023.

Purificación García

La firma de la diseñadora española no está todavía de rebajas, sin embargo, sí que tienen una gran selección de prendas y accesorios en oferta para así, incentivar las últimas compras para regalos de Reyes. Sus grandes descuentos comenzarán el siete de enero y durarán hasta el siete de marzo.

Las marcas que ya han empezado las rebajas

Sfera

La firma española propiedad de El Corte Inglés comenzó el pasado 28 de diciembre con rebajas de hasta el 40% en (casi) toda su colección de invierno, y no solo en prendas de ropa, sino también en su línea de decoración y en la de lencería. Aprovecha ahora para hacerte con sus mejores propuestas antes de que se acaben.

Pedro del Hierro

¿Buscas prendas sofisticadas y duraderas más allá de las tendencias? Si es así, no dudes en apostar por Pedro del Hierro porque sus rebajas ya han comenzado y tienen un descuento de hasta el 60%. Tanto la colección de Tamara Falcó para la firma como el resto de sus artículos de otoño/ invierno, están ya disponibles a muy buenos precios.

Bimba y Lola

Si había algo de Bimba y Lola que querías comprarte pero se pasaba de tu presupuesto, ahora es la ocasión perfecta. Tienen una gran selección de prendas y accesorios rebajados ya con descuentos de hasta el 50%.

Women'Secret

Las firmas de lencería también se unen a las rebajas, así que si necesitas renovar tu ropa interior o hacerte con unas cuantas medias, es el momento perfecto. Women'Secret comenzó hace tan solo un par de días su temporada de descuentos oficiales, los cuales ascienden hasta el 50%.

Coosy

Tanto si tienes una boda a la vista como si no, la época de rebajas es la mejor para invertir en esos vestidos o prendas más elegantes que tanto nos gustan, pero que no podemos permitirnos el resto del año. Además así cuando llegue el evento, podrás echar mano del armario y no romperte la cabeza buscando un look. Por eso, es buena idea mirar en tiendas como Coosy, que ya han empezado sus rebajas de hasta el 70%.

Las firmas que no han empezado todavía

Grupo Inditex

Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho o Bershka son algunas de las firmas del Grupo Inditex que más expectación levantan. Por eso, aunque sus rebajas oficiales no comienzan en tienda hasta el día siete de enero, a través de la app se podrá empezar a comprar a partir de las 20:00 horas del seis de enero. ¿Un consejo? Prepárate la cesta un par de días antes porque ¡sus prendas vuelan!

Parfois

Aunque todavía no ha dado una fecha concreta, todo apunta a que las rebajas de Parfois comenzarán después de Reyes, en concreto, el día siete de enero. Muchas de sus originales prendas como su famosa bisutería estarán a la mitad de precio.