Esta navidad acierta con tus regalos en el paraíso de las compras

Empieza la época de villancicos y turrones, y los Reyes Magos están cada día más cerca de nuestras casas, listos para hacer realidad nuestras ilusiones y cumplir los sueños de los más pequeños. Pero algunas veces las dudas sobre cómo sorprender a nuestros seres queridos tienden a aportar un sabor agridulce a estas fechas tan deseadas. ¿Necesitas ayuda para disfrutar de tus días de shopping y encontrar los regalos más especiales? Presta atención porque te desvelamos dos de nuestros lugares favoritos donde encontrar las mejores propuestas mientras disfrutas de un entorno al aire libre en un ambiente de lo más navideño.

Más de 250 boutiques de las mejores marcas de moda y estilo de vida nacionales e internacionales hacen de La Roca Village y Las Rozas Village, dos de los once villages de The Bicester Collection, un lugar único y con propuestas infalibles para encontrar los regalos que dibujarán una sonrisa a los que más queremos, sin olvidarnos de algún que otro autoregalo de nuestras firmas favoritas o de elegir los looks con los que brillar en las celebraciones familiares.

Experiencias extraordinarias en un entorno de ensueño

Los villages de Madrid y Barcelona se transforman en un lugar de ensueño gracias a las instalaciones artísticas del galardonado estudio Wanda Barcelona, que con la artesanía y el diseño como fuente de inspiración, ha creado un mundo efímero de constelaciones, hechas con papel y cartón biodegradable, que se expanden por las fachadas de los edificios invitando a todos quienes visiten sus calles a seguir su estela. Definitivamente un lugar muy especial en el que se respira 100% el espíritu de la Navidad.

Y además, se come bien

En esta época en la que tantas ganas tenemos de compartir tiempo con los nuestros, qué mejor que hacerlo alrededor de la mesa, disfrutando de deliciosas degustaciones y recetas tradicionales. Y es que, además, los villages, son toda una inspiración para los más foodies, ya que cuentan con una amplia selección de restaurantes que han preparado con delicadeza una serie de menús, con platos de temporada, para brindarnos los mejores momentos de descanso durante las largas jornadas de shopping.

En La Roca Village, hay opciones para todos los gustos: desde la más pura gastronomía mediterránea de Atmósferas Mordisco, a Andreu, una elegante y sofisticada charcutería familiar. O las propuestas de origen italiano y espíritu de Nueva York de Corso Illuzione. Si además, quieres disfrutar de un cremoso helado en la terraza más instagrameable del village, tu sitio es Farggi 1957.

Por su parte, Cristina Oria (especializado en recetas de alta cocina en un precioso restaurante) y Mentidero (cocina más saludable y de mercado) son nuestras apuestas favoritas en Las Rozas Village. Y para completar la pasión de los villages por la gastronomía, dos pop-ups delicatessen muy navideños nos deleitan con una amplia variedad de propuestas gourmet ideales para disfrutar y compartir, no te los puedes perder.

Una selección de regalos única

Además, los villages nos tienen una sorpresa muy especial; una selección de regalos única con propuestas infalibles para acertar con los mejores regalos. Y para sumar a esta experiencia de moda inolvidable, disponen de un equipo de personal shoppers que ofrece un asesoramiento a medida en espacios privados de los dos villages, donde los visitantes reciben una atención de lo más discreta y personalizada en sus salones privados de sofisticado interiorismo.

Nuestra selección de artículos favoritos



1. Chaleco largo de piel Escada. La apuesta para mantener el estilo en los días de frío.

2. Gafas Ray-Ban. Un must have que no puede faltar en nuestro armario.

3. Bolso Etro. Versátil y elegante, el regalo ideal (o autoregalo perfecto) para tu día a día y en ocasiones más especiales.

4. Botas UGG. Un zapato de lo más apetecible y cómodo, un acierto para hacer frente al invierno.

5. Cartera Lottusse. El complemento más básico y clave para completar tu outfit.

6. Zapatos Bally. Muy ponibles y perfectos para combinar con cualquier tipo de prendas y añadir un toque casual a tu look.

7. Pulsera Uno de 5o. Un regalo lleno de significado para una persona especial, un acierto asegurado.

8. Bomber Iro París. Una prenda tendencia que aporta esa esencia effortless chic y ¡muy cómoda!

Una navidad solidaria

El programa DO GOOD de The Bicester Collection toma en Navidad un protagonismo especial y los villages se unen, un año más, a Make-A-Wish Spain® para hacer realidad las ilusiones y deseos de los niños y niñas que padecen enfermedades graves. Con intención de sobrellevar las difíciles situaciones a las que se enfrentan los familiares de estos pequeños, se recaudará fondos a través de la iniciativa Food for DO GOOD gracias a los platos solidarios de las distintas cartas de varios restaurantes de los villages.

Y por si fuera poco, La Roca Village se suma de nuevo a la labor desarrollada por la Fundación Lucha contra las infecciones, presidida por el Dr. Bonaventura Clotet, como parte de su programa benéfico DO GOOD, mediante el cual, gracias a diferentes iniciativas se recaudará fondos destinados a las líneas de investigación en VIH focalizadas en la atención a la mujer, en las que trabaja la Fundación.