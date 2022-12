Regalos para toda la familia: la lista de ¡HOLA! para acertar esta Navidad

Es una de las mejores épocas del año: eventos divertidos, reuniones con seres queridos y con amigos que no veías desde hacía tiempo, looks elegantes, comidas y cenas deliciosas –las Navidades son esa época del año en las que las calorías no computan–... y regalos, claro. Regalar –y que te regalen– es algo maravilloso, pero no está exento de dificultad. La dificultad de sorprender con un obsequio navideño no solo es real, sino que se encuentra ampliamente extendida porque, ¿Qué le podemos regalar a esa persona que no solo lo tiene todo, sino que le hemos regalado de todo? Con la intención de responder a la pregunta y de facilitarte tan –en ocasiones– ardua tarea, la marca norteamericana GAP ha creado su propia gift shop, una selección presente tanto en su página web como en las tiendas físicas que reúne las mejores ideas para regalar esta Navidad.

Junto a las prendas de abrigo en tendencia, los jerseys gruesos de punto perfectos para afrontar los días (y noches) más fríos del año y las faldas festivas alrededor de las cuales vertebrar todos tus looks para ocasiones especiales, esta lista de imprescindibles incluye también las nuevas colecciones de la firma de moda: Happy Stripes y Metallic Celebration, con diseños muy especiales para sorprender a toda la familia.

El estampado de rayas: un clásico siempre en tendencia

Se trata de un básico atemporal y un print imprescindible en nuestro armario en cualquier época del año. Este invierno, GAP dedica una colección al estampado favorito de las francesas: las rayas. Pero en Happy Stripes, la propuesta de la firma va más allá del icónico azul marino y blanco para declinarse en múltiples tonalidades súper favorecedoras y perfectas para poner en práctica el mix and match estilístico con todos los miembros de la familia, de niños a adultos e incluso bebés. Además, GAP propone completar el look con alguna de sus propuestas en denim con fórmula Wash Well™ mejorada, como sus vaqueros de inspiración nineties, aliados imprescindibles de cualquier outfit navideño de vocación relajada.

Brillos metalizados para el perfecto look de fiesta

En una cena, un cóctel, una comida con amigas –sí, los brillos también son aptos durante el día, sobre todo si estamos en Navidad–, GAP reinterpreta la tendencia con la que estarás resplandeciente en estas fiestas a través de faldas y vestidos metalizados y de lentejuelas tanto para mujeres como para niñas. En este sentido, destaca su apuesta por la minifalda metalizada, también de inspiración nineties, para coordinar con todo tipo de tops sofisticados, pero también con básicos atemporales como una camisa blanca de corte masculino.

Looks relajados para toda la familia

Tejidos invernales como la franela son los protagonistas de la propuesta de GAP para el público masculino, tanto para niños como para adultos y adolescentes. Tonos neutros y líneas básicas dan forma a estilismos de carácter relajado que funcionan de maravilla en cualquier escenario informal y en los que los chalecos, sobrecamisas y pantalones cargo son los absolutos protagonistas. Los jerseys alpinos con cenefas y diseño Fair Isle, dignos de la mejor película de Navidad, son perfectos para ellas, mientras que los petos de pana, los jerséis de ochos y las chaquetas de estilo universitario resultan básicos en cualquier armario infantil. Además, GAP rediseña su icónico logo esta temporada combinándolo con el año de creación de la marca sobre una sudadera versátil y muy fácil de combinar.

Homenaje a Smiley

Si por algo destaca esta época del año es por la ilusión y el espíritu optimista que reina en la calle. Con motivo de la celebración del 50 aniversario del smiley, símbolo de la felicidad por excelencia, GAP saca a la venta una nueva colección en colaboración con The Smiley Company Brand en la que destacan las sudaderas con los logotipos de ambas marcas como protagonistas. Estas nuevas sudaderas unisex están disponibles tanto para adultos en diferentes tonalidades como para niños y bebés. Por último, los más pequeños de la casa disfrutarán del abrigo de jerséis de borreguito y pantalones de chándal a juego, ambas piezas con la célebre carita sonriente como protagonista.