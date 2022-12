Inspírate en los diez mejores looks del 'street style' para combinar un minivestido en invierno

No importa que haga frío, llueva o nieve, porque estas semanas de celebración navideña querrás lucir piernas de la manera más glamurosa posible. ¿Cómo hacerlo sin congelarte en el intento y sin caer en códigos clásicos y aburridos? Inspirándote en los minivestidos que llevan las prescriptoras de estilo en el street style alrededor del mundo. Así que ficha los looks de tendencia más vistosos y dale una segunda vida a esa prenda que tienes colgada en el armario y no sabes cómo combinarla para crear estilismos dignos de pasarela. Descúbrelo en el nuevo video de FASHION.