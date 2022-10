¡No queda nada! Romee Strijd presume de tripa en la recta final de su embarazo

¡Ya no queda nada! La supermodelo de Victoria's Secret, Romee Strijd, está en la recta final de su embarazo y como es lógico, no puede estar más feliz. El 2022 está siendo uno de los mejores años para la holandesa, ya que no solo traerá al mundo a su segundo bebé sino que también se ha prometido con su pareja, el dj Laurens van Leeeuwen con el que ya lleva 12 años. Así, Romee ha compartido en su perfil de redes sociales que pronto serán una familia de cuatro, algo que les emociona un montón ya que tal y como confesó hace tiempo a sus seguidores, "ser madre es mi mayor sueño. Estaba un poco asustada de no poder serlo porque siempre me habían dicho que era difícil tener hijos de manera natural".

Ahora, la modelo y el dj Laurens van Leeeuwen han querido enseñarnos la gran tripita que tiene la modelo y lo felices que están de recibir pronto a su nuevo bebé. Para ello, han posado en ropa deportiva y en su nueva casa recién estrenada. Este será el segundo hijo para la pareja, que ya tiene otra niña de dos años, Mint. Y por el momento, van a tener que esperarse a tener la parejita ya que de este segundo embarazo también nacerá una niña. La modelo de 27 años y su novio anunciaron el sexo del bebé de la manera más original, con un tubo de confeti del que salió una explosión de humo rosa espectacular.

Embarazada y guapísima con su look de invitada

Hace unas semanas pudimos ver cómo Romee Strijd lucía tripita con un perfecto look de invitada. Con un mini vestido verde, posaba con su amiga, la también modelo de Victoria's Secret, Taylor Hill. Las dos acudieron en Italia a la boda de Daphne Groeneveld, y para el gran día de su compañera de profesión, se vistieron con colores similares. Si como Romee Strijd, tienes una boda y estás embarazada, puedes apostar por un vestido similar al suyo, con corte debajo del pecho y amplio en la zona de la barriguita.