Amaia Salamanca conquista Sevilla con dos conjuntos de invitada ideales para el día y la noche

Un armario con recursos es la clave para salir airosa de cualquier evento que requiera un look algo especial. Y el vestidor de Amaia Salamanca sin duda cuenta con un sinfín de ellos, algo que podemos afirmar cada vez que la actriz acude a alguna presentación. La madrileña ha convertido el photocall en la inspiración perfecta para invitadas gracias a sus elecciones estilísticas, que se mueven siempre entre la sencillez y la elegancia. Y una vez más ha vuelto a hacer alarde su buen gusto en su paso por Sevilla, donde ha presentado La piel del tambor, su última película. Allí nos ha dejado con dos conjuntos muy diferentes entre sí, uno de estilo working girl ideal para eventos de día y otro perfecto para deslumbrar por la noche.

'Total look' púrpura para el día

La intérprete posaba en las calles sevillanas con este look de aires setenteros firmado por Boss. Se ha atrevido a combinar unos pantalones flare, silueta recta y ligeramente acampanada que estiliza de forma especial las piernas, con un jersey de punto en el mismo color morado. Debajo, una blusa blanca con detalle de ribete en el cuello y también en los puños de las mangas. Un conjunto ideado por Antoinella, la estilista que suele aconsejarle a menudo, y que ha completado con unas plataformas blancas, y también con joyería de la firma española Andrés Gallardo. Con este look se suma así a la tendencia del monocolor, que regresa este otoño para demostrar que vestir de un solo tono no resulta (en absoluto) aburrido.

Para el preestreno, Amaia decidió cambiar completamente de atuendo para adaptar este nuevo a la alfombra roja. Para presentar esta ficción basada en la novela de Pérez Reverte, la actriz se encomendó a la fórmula de estilo que tampoco le falla nunca a otras compañeras de profesión como Ana de Armas: sucumbir al blanco y el negro. En su caso, lo hizo con un exquisito vestido bicolor recto de cuello chimenea, que dejaba al aire sus hombros. Una silueta sofisticada que se adapta a la silueta realzando las curvas y que ha combinado con unas sandalias de tacón con pulsera de joya. En este cambio de vestuario, la intérprete también quiso darle una vuelta a su peinado, recogiendo el cabello que antes llevaba suelto en un moño de invitada con ligero volumen en la raíz.