Si adoras llevar punto (también en verano) te va a encantar el top de Amaia Salamanca

Lleva más de dos años como el tejido imbatible, y parece que su reinado continuará, como mínimo, unos meses más. El punto se ha hecho con todo tipo de prendas y siluetas, desde los clásicos tops hasta los vestidos midi más sofisticados o los shorts más cómodos de todo el armario, colándose así en looks de chicas de estilos muy diferentes. De Sassa de Osma a Sara Carbonero, no hay referente de moda que no haya llevado piezas de este acabado en los últimos meses, conformando una larga lista de rostros conocidos (e inspiradores) a la que ahora se suma Amaia Salamanca con un look de punto ideal incluso para los días de calor.

Tras tres años fuera de la gran pantalla, Amaia Salamanca está atravesando este verano uno de sus mejores momentos profesionales, con dos nuevas series en las plataformas de referencia (Bienvenidos a Edén en Netflix, y Dos años y un día en Atresplayer) y tres películas en previsión de estreno; la primera de ellas, Por los pelos, llegará a los cines el próximo 12 de agosto. El éxito en el Séptimo arte sonríe a la madrileña que, además de una de las actrices más queridas de nuestro país, es también icono de estilo para muchas españolas. Su forma de vestir sencilla, tanto en su día a día como en los eventos y las alfombras rojas, la convierten en fuente de inspiración con cada uno de sus looks, y el último que ha compartido con sus seguidores no ha sido menos.

"Summer vibes", titulaba Amaia a estas dos instantáneas en las que repetía una de sus fórmulas de estilo favoritas en verano: top básico y shorts. Sin embargo, si en otras ocasiones la habíamos visto escogiendo camisetas o blusas -siempre en blanco, eso sí-, hoy se ha decantado por un top que te va a encantar si adoras el punto. De estructura abierta y sin mangas, el suyo es un diseño ideal para llevar en las noches de verano o en destinos de vacaciones que no sean demasiado cálidos. Como decíamos, la actriz lo ha combinado con un pantalón corto, también de color blanco esta vez, añadiendo unas argollas doradas para dar luz a su rostro; el mismo efecto que consiguen sus nuevas mechas.

Top básico y 'shorts', su look del verano

No es esta la primera vez en lo que llevamos de temporada que Amaia Salamanca apuesta por el dúo de top y pantalón corto, dejando claro que este look es su favorito para estar guapa, cómoda y fresquita. La actriz es una amante de los básicos y casi siempre lleva prendas sencillas, como blusas amplias, pantalones blancos o vaqueros y zapatillas; una regla que solo se salta cuando busca toques más roqueros. Entonces, los metalizados o los minivestidos, por ejemplos, se cuelan en su armario, aunque según parece nada podrá reemplazar a su colección de shorts, al menos en sus planes informales de verano.