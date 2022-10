Elle Fanning y su disfraz de Halloween viral inspirado en un look inolvidable de Britney Spears

Que Elle Fanning es una de las reinas de estilo de la Generación Z, es algo que ha quedado más que claro tras sus múltiples posados luciendo impresionantes vestidos de alta costura. Su armario es actualmente uno de los más reseñados de Hollywood, gracias también al trabajo de su estilista, Samantha McMillen, encargada del espectacular vestidor de otras actrices como Zendaya. Su capacidad de sorprender sin caer jamás en lo anodino, la ha convertido en un verdadero icono FASHION con solo 24 años. Pero la actriz no solo suscita interés durante sus apariciones en galas, premios o festivales, también lo hace en su día a día. De hecho, acaba de protagonizar uno de los momentos más comentados del día tras compartir el traje que escogió el pasado año para celebrar Halloween. Y atenta, porque no ha dejado indiferente a nadie: está inspirado en una de las grandes divas del pop y el parecido es asombroso.

Ahora que estamos en octubre comienza oficialmente la spooky season, es decir, la temporada de ir preparándose para celebrar la noche más terrorífica del año. Y hay famosas que se toman muy en serio esta misión: vale que Heidi Klum es la auténtica maestra de ceremonias año tras año con sus impresionantes disfraces, ¡pero Elle Fanning no se queda atrás! La protagonista de The Great decidió recrear uno de los looks más icónicos de Britney Spears, aquel con el que actuó en los premios VMAs del 2001. La cantante tenía entonces 19 años cuando subió al escenario con aquel top de pedrería y pantalones cortos, sosteniendo una serpiente pitón mientras cantaba I'm a Slave 4 U.

Más de dos décadas después, seguimos recordando aquella actuación que terminó pasando a la historia. Y es que aquel conjunto de Britney Spears unía algunas de las tendencias dosmileras que la cantante puso de moda, como los cropped tops, los cinturones con abalorios, los pantalones de tiro ultrabajo o las mariposas como símbolo habitual en los estampados. Aquel look suponía un antes y un después en el estilo de la cantante, era toda una declaración de intenciones con la que dejaba claro que ya no quería interpretar el papel de aquella inocente chica Disney, sino tomar sus propias decisiones. Fue la diseñadora Alina Campbell quien le ayudó a conseguirlo, confeccionando muchas de las prendas que llevó durante el cambio de milenio, incluidas las de este conjunto.

Elle Fanning logró rescatar pefectamente su esencia con este disfraz, al que no le falta ningún detalle. Ni siquiera el micrófono de diadema, las botas con pedrería y hasta la serpiente. Eso sí, en el caso de la actriz, se trataba de una de mentira. ¿Qué tendrá preparado para este año?