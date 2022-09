El vestido de lunares que ha unido a Ana de Armas y Margot Robbie, las dos actrices del momento

Ana de Armas sigue imparable gracias a la promoción de su próxima película, Blonde, y no hay festival o programa de televisión al que acuda en el que no acierte con su look. A estas alturas, sobra decir que el filme inspirado en la vida de Marylin Monroe promete convertirse en un éxito total cuando se estrene el próximo 23 de septiembre en los cines y, unos días más tarde, el 28 en Netflix. Podríamos decir sin equivocarnos que este trabajo supone el despegue definitivo de la actriz cubana en la meca del cine. Y, por eso, todos los ojos están puestos en ella en cada aparición que hace. ¿La última? El programa norteamericano de Seth Meyers donde ha lucido un vestido de lunares precioso.

El diseño, de manga larga, corte midi y escote corazón, es de Alessandra Rich, una diseñadora italiana afincada en Londres con la que ha decidido contar de nuevo, ya que esa misma mañana, acudía al evento de la Fundación SAG-AFTRA, en el Centro Robin Williams, con un look colegial al que ha añadido un jersey azul de la misma firma. Está claro que no podemos perder de vista a Alessandra Rich porque ya ha vestido a innumerables celebrities como la reina Rania de Jordania, Miranda Kerr o, la última, Margot Robbie en una de sus recientes apariciones en el programa de Jimmy Fallon. Así, tanto esta última como la actriz cubana, han confiado su estilo a la misma diseñadora y han apostado por los lunares como estampado total de sus looks. Y sin duda, han acertado. Ana de Armas además, ha añadido un cinturón joya con un flor en el medio, también de Alessandra Rich y unas sandalias plateadas con cordones de Aquazzurra.

Ana de Armas brilla en Francia con su vestido-joya tras conquistar Venecia

Su apuesta por la belleza natural

En cuanto a su beauty look, la actriz ha optado por hacerle unas bonitas ondas a su media melena y dejarla suelta. Un peinado muy habitual en Ana de Armas y con el que ya la hemos visto en varias ocasiones. Su maquillaje, vuelve una vez más a ser sencillo y tan solo resalta los ojos con un eyeliner en el párpado superior y un poco de máscara de pestañas para conseguir una mirada tan dulce como la de Marylin.