Ana de Armas brilla en Francia con su vestido-joya tras conquistar Venecia

No cabe duda de que Ana de Armas está viviendo más dulce, y es que, mientras que a nivel personal está feliz al lado de su novio, Paul Boukadakis, a nivel profesional no para de cosechar éxitos. El último, su papel como Marilyn Monroe en Blonde, película que ha estrenado en Venecia con una ovación de más de 14 minutos y el halago de la crítica. Después de convertirse en una de las protagonistas de La Mostra tanto por su trabajo como por sus impresionantes looks, ha puesto rumbo a Francia para continuar con la promoción del filme. Concretamente, anoche asistió al American Film Festival en Deauville, donde volvió a dar una lección de estilo 'made in France'.

Brillos y pedrerías

Fiel a Louis Vuitton, marca de la que es embajadora desde el año pasado, la actriz ha continuado su idilio con los vestidos vaporosos. En este caso, ha optado por un delicado diseño-joya estilo túnica, una creación de escote en 'V', manga larga, corte a la cintura y falda larga acampanada confeccionada en un tejido muy ligero en tono crudo y embellecida a base de aplicaciones brillantes. Cuenta con pequeños cristales, abalorios y piedras doradas y plateadas, algunas de forma abstracta y otras imitando la silueta de flores y pequeñas hojas.

- Ana de Armas y el look de trabajo por el que olvidarás el pantalón de pinzas clásico

En cuanto a los complementos, ha optado por unos pendientes a juego con la pedrería del vestido, que se han apreciado a la perfección gracias al peinado que ha lucido, un moño estilo bailarina con raya al medio y acabado pulido. Ha completado con un maquillaje jugoso, colorete en tono melocotón y ahumado en marrones con pestañas XL. Para finalizar, se ha calzado unas sandalias metalizadas de tacón fino.