El traje que más favorece lo ha llevado Dakota Johnson (y en un color ideal para la primavera)

Si hay algo que Dakota Johnson ha demostrado a lo largo de sus últimas apariciones públicas, es que ella prefiere huir de la ostentosidad para mantener un estilo más sencillo y relajado, pero no por ello menos elegante. La actriz suele huir de vestidos cuando se trata de crear looks de invitada para sus diferentes eventos: en su lugar, prefiere decantarse por una opción tan versátil como los trajes de chaqueta y pantalón. Es posiblemente el atuendo más recurrente en su armario y la hemos visto combinarlo de todas las formas posibles: desde diseños setenteros que ha llevado con lencería, pasando por modelos satinados con los que ha deslumbrado en fiestas. Pero en esta ocasión nos ha dado una idea más acorde a nuestro día a día, ideal para aquellas mañanas en las que no sepamos qué ponernos para ir a trabajar.

La intérprete ha acudido un año más al Global Citizen NOW, una gala benéfica para recaudar fondos destinados a las personas más desfavorecidas, que se celebró anoche en Nueva York. Y ha vuelto a confiar una vez más en la elegancia del traje 'masculino' con este conjunto de Gucci en color beige, formado por una chaqueta oversize con botones dorados y solapas de muesca, a juego con un pantalón ligeramente acampanado. Un modelo en piel con el que ha demostrado que este tejido también puede adaptarse perfectamente a los looks de entretiempo.

El poder de los básicos

No es necesario complicarnos a la hora de combinar un traje masculino como el de la actriz si contamos en nuestro armario con los básicos necesarios. Si sueles seguirle la pista a la protagonista de 50 sombras de Grey, quizá te hayas fijado en su truco infalible para estilizar sus looks con trajes y no fallar en la paleta de colores: no hablamos solo de la camiseta básica blanca que ha llevado, nos referimos también a los zapatos negros de tacón con los que ha acompañado el conjunto. Dakota suele optar a menudo por este calzado tan socorrido, como demostró hace unos meses durante su asitencia a un festival de cine independiente con chaqueta y pantalón gris de Acne Studio.

Exactamente el mismo modelo con el que posó con uno de sus conjuntos sartoriales más icónicos, durante el Festival Internacional de Cine de San Francisco, para el que escogió un dos piezas firmado por Gucci. Un traje, de nuevo, con corte masculino y de silueta ancha, esta vez con estampado de cuadros, que llevó con un sencillo top bandeau negro, fiel a su filosofía de que 'el menos siempre puede ser más'. ¿Con cuál de las elecciones de Dakota te quedas para tu próximo look de trabajo?