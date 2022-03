¿Pensando en llevar un traje de pantalón campana a tu próxima boda? Dakota Johnson te inspirará

El armario de las celebridades es el fiel reflejo de las tendencias que triunfarán durante los próximos meses: si no sabes qué ponerte en tu próxima boda, hemos encontrado el estilismo de invitada con el que marcarás la diferencia, así que ¡sigue leyendo! Entre todos los rostros que se han paseado estos días por las alfombras rojas, Dakota Johnson es una de nuestras favoritas por una razón: nos sorprende con cada elección de vestuario. Con la última ha hecho que viajemos a la divertida época de los setenta, aquella en la que la estética hippie con motivos florales y cortes más modernos se imponían como la opción estrella del momento. Ahora la de Texas ha confirmado que toda moda regresa, ¡incluso se adapta para ocasiones más especiales!

- ¿Qué sorpresa se esconde detrás del espectacular cambio de estilo de Dakota Johnson?

Después de participar en el programa televisivo The Late Late Show en el que estrenó una melena mucho más clarita e ideal para la primavera, ahora con motivo de la promoción de su próxima comedia dramática, Cha Cha Real Smooth -que podrás ver a partir del 17 de junio en Appel TV- , se ha dejado ver en el festival de South By Southwest celebrado en la ciudad de Austin. Una cita con el Séptimo Arte en la que ha demostrado su pasión por estilismos con mucha personalidad, desde la elección del estampado y los tonos hasta la silueta del mismo, porque atención, esta vez su traje de dos piezas no ha sido como los demás, escondía un secreto que comparte con las expertas en materia y que ayuda a estilizar aún más las piernas, ¿adivinas de qué se puede tratar?

- Si buscas un look de invitada diferente, no te puedes perder el 'vestido-joya' de Dakota Johnson

Si dudabas de optar por un traje básico o con pantalón mucho más llamativo como es el campana, la protagonista de Cincuenta Sombras de Grey ha demostrado que esta opción es más elegante y sofisticada de los que podrías imaginar. Además de romper con la conocida imagen de un típico traje de sastre, juega con el efecto óptico de añadir más centímetros al cuerpo sin necesidad de subirte a unos tacones de infarto -aunque ella sí lo ha combinado con stilettos negros-. Una vez más, Dakota ha confiado en el ingenio de Alessandro Michele, -gran amigo, diseñador reconocido y director creativo de su marca de cabecera, Gucci- para triunfar en ocasiones importantes para su carrera con una propuesta de la colección Pre-Otoño 2022, ¡y así ha sido!

- Dakota Johnson ha encontrado los vaqueros rectos que mejor sientan con botines

¡Pero no todo queda ahí! Para dejar el protagonismo total a la chaqueta larga con amplias solapas y hombreras junto con el pantalón, la intérprete ha incorporado un bonito y delicado body tipo corsé en rosa con detalles lenceros, que nos ha recordado a la fiebre de este tipo de piezas que hemos visto pasearse por el street style tras el éxito de Los Bridgerton. ¿Nos querrá decir Johnson con este acertado y femenino gesto que también es fan de la producción de Netflix? Por lo pronto, ella ya es nuestro nuevo referente para los looks de invitada de entretiempo en los que ir cómoda y guapa se convierte en el punto principal.