Hailey Baldwin se atreve con un look 'Y2K' y la confunden con... ¡Bella Hadid!

Se trata de una tendencia que hemos visto crecer desde finales del pasado año: pantalones de tiro bajo, vestidos lenceros, plataformas, accesorios como cadenas o gafas futuristas... Vestir como en los 2000 está de moda y tiene nombre: se trata del estilo Y2K, tan presente en los armarios que incluso tiendas como H&M han creado una colección exclusivamente entorno a él para esta temporada de primavera-verano. Y si hablamos de sus representantes, no podemos pasar por alto a celebrities como Dua Lipa, Olivia Rodrigo o, una de sus máximas exponentes: Bella Hadid, cuyos looks de Street Style no suelen pasar desapercibidos. De hecho han logrado influir incluso en una de sus mejores amigas: Hailey Baldwin ha decidido darle una oportunidad a esta forma de vestir con un atuendo que ha dejado a sus seguidores totalmente sorprendidos. ¿A quién te recuerda en esta foto?

La modelo, quien nos tiene acostumbradas a un estilo sofisticado a base de vestidos fluidos, combinaciones con americanas y, por supuesto, trajes de Alta Costura sobre la alfombra roja, ha decidio apostar por un look totalmente opuesto, mucho más relajado y cómodo. Así posaba con unos pantalones anchos de tiro bajo, una camiseta deportiva roja y unas inconfundibles Nike Jordan retro a juego. Para completar el conjunto, unas gafas oscuras minimalistas y un recogido al más puro estilo 2000 con dos trenzas altas. Y claro, sus seguidores no han podido evitar relacionarla con Bella Hadid: ¡idéntico peinado y complementos!

Tampoco es la primera vez que ambas coinciden en sus elecciones: las dos suelen pasar tanto tiempo juntas, que es normal que se influyan mutuamente en su gusto por la moda. De hecho han logrado coronarse como las reinas de las tendencias deportivas en Los Ángeles, y es que cada mañana que salen juntas a entrenar, nos deleitan con looks de gimnasio que son pura inspiración. Calcetines blancos sobre leggings, abrigos acolchados, crop tops de manga larga... ¡Su conexión sport tiene mucho estilo!

Haz como Hailey Baldwin y atrévete con el estilo 'Y2K' esta primavera

Variedad no le falta a esta tendencia: son prendas cómodas y generalmente anchas que incluyen pantalones tipo baggy, acampanados o cargo. Tampoco faltan los escotes halter, las zapatillas con plataforma, los vestidos lenceros drapeados o los cárdigans de canalé. Y por supuesto, complementos como minibolsos de asa corta, bucket hats o gafas cuadradas, deben formar sí o sí parte de tu vestidor. ¿Preferes comenzar por lo básico? Inspírate en Hailey y apuesta por una camiseta blanca y unos jeans oscuros como los que suele llevar fuera de cámaras, ¡imposible fallar!