Si te vas a rendir a la minifalda que es tendencia esta primavera, hazlo como Sydney Sweeney

Con maquillaje de Melissa Hernandez, peinado de Florido Basallo y estilismo de Molly Dickson, Sydney Sweeney nos ha cautivado. La actriz, conocida especialmente por su papel de Cassie Howard en la serie de HBO Euphoria, se ha rendido a una de las prendas tendencia de la temporada: la minifalda. La estadounidense la ha lucido como parte de un conjunto especialmente femenino que no va a dejarte indiferente.

El conjunto de minifalda y cropped top que ha llevado Sydney Sweeney, con una clara influencia de la casa francesa Chanel, es un Oscar de la Renta. La intérprete lo ha lucido en una presentación de prensa en Cannes y la vimos especialmente favorecida. La minifalda de Sydney, de corte entallado, lleva ribete con flecos y mini dobladillo. Es una falda sin forro que lleva cierre con cremallera. Confeccionada en Italia, forma parte de la colección primavera-verano 2022 de la mencionada firma. Tiene un precio de 1.274 euros en Moda Operandi.

La minifalda, como se muestra en el lookbook de esta temporada de Oscar de la Renta, está pensada para ser combinada con este cropped top a juego. Tiene un precio de 1.156 euros en Moda Operandi pero actualmente se encuentra agotado. Sydney Sweeney ha combinado el look con los salones So Kate de Maison Christian Louboutin, que destacan por su atrevido arco. Tienen un tacón de 12 centímetros y se han confeccionado en piel de becerro acharolada blanca. Llama la atención la punta, ligeramente redondeada, que da a este icónico diseño un aspecto absolutamente atemporal. Estos salones tienen un precio de 575 euros.

Para Sydnew Sweeney la minifalda siempre ha estado de moda

La minifalda siempre ha sido un must para Sydney Sweeney. De hecho en esta imagen la vemos lucir un look muy similar, con la sola diferencia de que el top lleva mangas y el conjunto no es estampado sino blanco. De cualquier modo, también es un dos piezas muy elegante e inspirador.

En esta otra ocasión, la actriz llevaba un conjunto de tres piezas en tweed combinado con botas. Nos llama la atención que en los tres casos, con la originalidad de las cadenas en este en particular, las piezas que componen sus estilismos se han rematado en flecos. Este incluye además del top y la minifalda una chaqueta del mismo largo que el primero.

Y para que veas que la minifalda se puede llevar en cualquier época del año y no solo en primavera, te mostramos este otro estilismo de Sweeney con jersey de mohair en mostaza. Un look monocromático que nos inspira tanto o más que los anteriores porque, sin ser un conjunto en sí mismo, nos abre los ojos ante la posibilidad de combinar varias prendas del mismo color con nuestra mini favorita.