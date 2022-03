Gigi Hadid, Kendall Jenner y Rihanna: las chicas más 'cool' quieren joyas especiales

Dentro y fuera de la pasarela, Gigi Hadid es uno de los rostros más esperados de las semanas de la moda. De Nueva York a Milán y de ahí a París, la modelo lleva varias semanas de intenso trabajo demostrando el motivo por el que es una de las tops más codiciadas de la industria. Entre show y show tiene tiempo de desvelar a golpe de look las tendencias más prometedoras de la temporada y dejarse ver por las fiestas más exclusivas. Precisamente ha sido en una de estas últimas apariciones cuando la hemos visto apostar por el look de noche más original, un estilismo que ha completado con unas joyas que conectan directamente con las de otras amigas y compañeras de profesión, como Kendall Jenner, o incluso con el de estrellas de la talla de Rihanna o Katy Perry.

Dando un giro de 180 grados al look de noche más habitual, Gigi ha innovado con un total look amarillo con estampado de flores formado por un mono segunda piel (un diseño conocido por el nombre de catsuit y muy popular en los últimos meses) y un abrigo del mismo print. El estilismo se completa con el perfecto toque final: las joyas. La modelo ha vuelto a confiar en Messika, la firma liderada por Valérie Messika y ha combinado tres collares Rivière de diamantes pertenecientes a la Collection Privée de Alta Joyería. El toque final con el que no se necesitan añadir más complementos extra. Esta elección la conecta con directamente con Rihanna. La de Barbados eligió varios anillos de la firma cuando posó por primera vez embarazada en la alfombra roja. Igualmente, Katy Perry elevó el conjunto de efecto cuero con el que la vimos en un evento en el marco de la pasada Super Bowl con diseños de la misma casa joyera. En concreto, con unos pendientes de aro y unos llamativos anillos que lució por encima de unos guantes.

Tampoco podemos olvidar la conexión de Gigi Hadid con su amiga Kendall Jenner, protagonista de la última campaña de Messika, con la que también han colaborado iconos de la industria como Kate Moss.

Nueva colección cápsula

Junto a las joyas de apariencia más atemporal, la marca de alta joyería acaba de lanzar una colección de edición limitada que adorará la GenZ. Para celebrar el 50 aniversario de Smiley, el emblemático emoticono convertido en símbolo de la cultura pop, Messika ha creado una colección cápsula formada por tres piezas: dos collares Lucky Move únicos y una pulsera My Move. Diferentes firmas han homenajeado así a este popular emoticono. Teniendo en cuenta el éxito que la tendencia smiley ha tenido recientemente, llegando incluso a ser tendencia en lo referente a manicuras, será cuestión de tiempo ver a algunas de las chicas más estilosas con algunos de estos diseños.