Ellas son las chicas más influyentes del año: 10 actrices, cantantes y modelos a las que tienes que conocer

Beabadoobee

Puede que su nombre no te resulte familiar (ni fácil de pronunciar), pero sí lo es para la generación Z, quienes han hecho de esta cantante filipino-británica uno de sus referentes. Quizá por sus melodías nostálgicas o su estilo algo punk que recuerda a veces al de figuras como Avril Lavigne, esta joven de 24 años que comenzó en YouTube logra conectar con el público. Fue durante la pandemia cuando saltó a la fama con el tema viral Death Bed (Coffee for Your Head) y este año ha sido telonera de cantantes como Taylor Swift o ha colaborado con bandas como The 1975.