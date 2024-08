De inspiración gótica y de tendencia: así son los looks del nuevo videoclip de Jenna Ortega y Sabrina Carpenter

Aunque durante los últimos meses no hemos dejado de escuchar por todas partes las canciones de Short n' Sweet, el nuevo disco de Sabrina Carpenter, lo cierto es que la cantante todavía no lo había puesto a la venta. Sin embargo, hace menos de 24 horas la artista confirmaba el lanzamiento del que ella misma considera como el segundo de su carrera (los cuatro anteriores pertenecen a su etapa en Disney) y lo hacía con un vídeo de lo más sorprendente en el que ha contado con su amiga Jenna Ortega.

Se trata de un trabajo discográfico especial que la consagra como artista adulta, por lo que no es de extrañar que Sabrina Carpenter haya puesto todo de su parte para que estas últimas canciones sean todo un éxito. Tanto es así, que no se ha conformado con contentar a sus fans con la noticia del lanzamiento, sino que ha aprovechado para sacar Taste y devolver al videoclip el protagonismo que tenía en los 90 y en los 2000 contando con una de las actrices del momento.

© @jennaortega

Como era de esperar, la canción y el vídeo están generando infinidad de comentarios de los fans en redes sociales por lo extraño que resulta, pero también por el vestuario con el que crean una historia de terror cómica con referencias cinematográficas. Ya se sabe que la manera en la que visten los personajes de una serie, película o, en este caso, videoclip, es fundamental a la hora de dar credibilidad a lo que se cuenta y además, tratándose de dos de las artistas más estilosas de la Generación Z, la moda nunca podría tener un papel secundario.

© @jennaortega

Así, en él podemos ver vestidos negros muy escotados y beauty looks en los que el pelo con mucho volumen que nos trasladan directamente al filme La muerte os sienta tan bien, protagonizado por Meryl Streep y Goldie Hawn, pero también estilismos de aires góticos como los vestidos negros de entierro que lucen Sabrina y Jenna en esta historia que cuenta la rivalidad de dos mujeres por amor en la que no faltan detalles sangrientos que arruinan uno de los looks más bonitos de la cantante, un conjunto estampado de cuadros vichy azul compuesto por un top de tirantes y un pantalón capri.

© @sabrinacarpenter

Los artífices de que este videoclip se haya convertido en uno de nuestros favoritos más allá de la música son los estilistas de ambas, Enrique Meléndez de Jenna Ortega y Ron Hartleben, el de Carpenter. Los dos han trabajado conjuntamente para, con las ideas que tenía la artista sobre cómo quería reflejar su canción, conseguir este magnífico resultado en el que hasta hemos podido ver a Jenna Ortega convertirse en la enfermera de Kill Bill más influenciada, de nuevo, por Meryl Streep en La muerte os sienta tan bien. Un conjunto de falda y top elaborado en cuero sintético en tan solo dos días por el diseñador Rey Ortiz que tuvo como inspiración el look de Meryl en el citado filme.

© @mrenriquemelendez © @mrenriquemelendez

Además de esto, las plumas, los encajes y todo tipo de detalles estéticos sirven para dar forma a un videoclip que ya acumula más de 14 millones de visualizaciones en tan solo un día y que todavía va a dar mucho que hablar.