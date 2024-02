Sophie Turner y su nuevo novio Peregrine Pearson dan la bienvenida al año nuevo chino con una fiesta en Londres

Está claro que el año 2023 no fue el mejor de todos en cuanto a las relaciones de pareja de las celebrities, pero a pesar de todas las separaciones que se dieron en los últimos doce meses, no hay mal que por bien no venga y muchas de ellas ya han rehecho su vida. Rosalía con el actor de moda de Hollywood, Jeremy Allen White, Sofía Vergara con el cirujano ortopédico Justin Saliman y Sophie Turner con Peregrine Pearson.

La actriz y el aristócrata inglés comenzaron a salir el pasado mes de noviembre, cuando fueron fotografiados juntos por las calles de París y ahora que ya han confirmado públicamente su relación, se han dejado ver en una de las fiestas más importantes de Londres, la organizada por el empresario Stanley Zhu para dar la bienvenida al año nuevo chino.

El plan de chicas de Taylor Swift, Selena Gomez, Sophie Turner y Gigi Hadid al descubierto

La pareja brindó y posó muy sornriente mientras recibían al año del Dragón a bordo del gran barco de lujo londinense Dixie Queen. Los dos optaron por ir muy elegantes y mientras que él lucía un traje con pajarita con una chaqueta de terciopelo con un dibujo de un dragón bordado, Sophie Turner se decantó por un conjunto de crop top con el que dejaba sus hombros y su vientre al descubierto, y una falda larga con mucho drapeado que se adaptaba a la perfección a su figura. Un estilismo en un tono grisáceo al que añadió unos zapatos de tacón negros y joyas doradas y al que sumó un beauty look sencillo y muy favorecedor con unos labios rojos y la melena suelta y lisa.

Sophie Turner, la invitada perfecta en pantalón con el 'total look' rojo más favorecedor

No hay duda de que aunque su divorcio con Joe Jonas pilló a todos por sorpresa y más lo hizo su nuevo romance con Peregrine Pearson, la actriz protagonista de Juego de Tronos está radiante de felicidad y más aún después de haber confirmado a través de sus redes sociales y con unas fotos en las que los dos se fueron a esquiar con unos amigos, que el aristócrata es su nuevo chico y que atrás quedan las rencillas con el mayor de los Jonas Brothers por la custodia de sus dos hijas.